"No cabe duda de que va a pagar por ello", dice el hermano de Lorena Dacuña sobre su asesino

"Confío en que tarde o temprano va a caer", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Celebración de la Palabra en el tanatorio de Cabueñes para despedir a su hermana, de 41 años. "No cabe duda de que va a pagar por ello, no tengo ninguna duda de que lo van a encontrar", ha insistido.

Asimismo, ha dicho sentirse "muy dolido". "Uno no se quiere enfrentar al dolor, pero en estos casos, lo tienes delante, y sabes que no hay vuelta atrás y que ha pasado algo terrible, y es muy doloroso", ha señalado antes de incidir en que "no es justo que haya gente así suelta por la calle".

Ha recalcado, eso sí, que el problema no es solo el de su hermana, sino también el de las otras víctimas mortales en lo que va de año por violencia de género. "Es un problema que se nos escapa de las manos un poco", ha lamentado.

"Lo más terrible es no haberlo visto venir", ha apuntado para reflejar su sentimiento de "impotencia", de que a lo mejor se hubiera podido hacer algo más aunque es consciente de que no es así. "Es muy doloroso, muy doloroso", ha insistido.

Ha querido aprovechar, también, para aconsejar a aquellas chicas que tienen un problema y que vean que se les va a escapar de las manos, que cuenten con la familia, que para eso está, para ayudar y que no acabe como lo que le pasó a su hermana.

Y aunque ha indicado que cabe la posibilidad de que no haya sido él, parece que todo apunta a que sí ha sido. "Ojalá que lo encuentren y que pague por lo que ha hecho, que nos ha arrebatado a una bella persona", ha señalado antes de enfatizar que su hermana era una "bella persona y no se merecía para nada, con toda la vida que tenía por delante, haber encontrado la muerte de esta manera".

UNA VIDA OCULTA

Antes de la Celebración de la Palabra en el tanatorio, el hermano de Lorena Dacuña ha apuntado que desconocían la vida anterior del supuesto asesino, del que no sabían que había llegado a tener seis hijos de tres mujeres, las cuales le habían denunciado por malos tratos.

Incluso estuvo en prisión por estos motivos, porque las seguía acosando tras la ruptura y quebrantó la orden de alejamiento. A ojos de la familia de la víctima, este se había portado bien con Lorena hasta que se produjo la ruptura. El hermano de la víctima ha señalado que si bien el hombre bebía a veces mucho, nunca se imaginó un desenlace así.

La mujer fue encontrada muerta este pasado lunes en su domicilio, al que acudieron familiares al no poder contactar con ella. Junto a la víctima se encontró un cuchillo. Su hermano sospecha que el crimen pudo ser ya el pasado domingo por la mañana y que su ex pareja la esperó en casa cuando volvía.

JUSTICIA PARA LORENA

Sobre la investigación policial, ha apuntado que no hay novedades pero sabe que están trabajando "fuerte" en ello y que tienen a mucha gente implicada, aunque es consciente de que no es tan fácil encontrar a una persona que se haya querido esconder.

Durante la Celebración de la Palabra, el párroco ha pedido que se haga "Justicia" y que esta sea "contundente y que se cumpla". Ha señalado, asimismo, que la vida de Lorena fue "cortada, sesgada en plena juventud".

"No podemos quitar el dolor de pérdida de un familiar", ha reconocido, a lo que ha matizado que "no se quita la pena, pero la compartimos con vosotros" ante una muerte que ha tildado de "trágica y difícil de aceptar".