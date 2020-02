Puig anuncia un abonament especial a 7 euros amb viatges il·limitats durant 7 dies en Falles, Fogueres i Magdalena

Així ho ha avançat en la sessió de control en Les Corts, en la qual ha explicat que l'Autoritat de Transport Metropolità de València llançarà al març el 'Bonofallas', amb viatges il·limitats durant la setmana fallera en Metrovalencia, l'EMT i Metrobús.

El mateix ocorrerà en les festes de Castelló i Alacant, tot açò amb l'objectiu de facilitar una mobilitat sostenible durant aquests dies d'elevats desplaçaments.

Una altra novetat que ha anunciat és que la Generalitat exigirà com a requisit en les noves licitacions de transport interurbà que les connexions arriben a tots els pobles de l'interior, amb l'objectiu de combatre la despoblació i treballar en una "nova concepció de la mobilitat" a la Comunitat Valenciana.

Puig ha reivindicat així que "cap valencià ha de quedar aïllat i s'ha de sentir integrat i part d'aquesta gran comunitat viva on viva", per al que s'ha compromès a aprofundir en instruments legals com la Llei de Mancomunitats. "Vertebrar des de la descentralització és una cosa que aquest govern s'ha pres seriosament", ha subratllat.

En aquesta línia, ha tornat a defendre la descentralització de l'administració tant valenciana com central, ja que considera que "la macrocefàlia que ara es concentra a Madrid és absolutament negativa per al conjunt d'Espanya, un país plural i divers".