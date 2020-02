Generalitat parlarà amb Foment aquest mes sobre la transferència de Rodalies però no l'acceptarà si no comporta recursos

20M EP

La Generalitat Valenciana mantindrà el pròxim dia 14 una reunió amb responsables del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com d'Adif i Renfe, per a tractar la situació del servei de Rodalies a la Comunitat Valenciana i en ella exigirà que es comence a parlar de la transferència, encara que el president Ximo Puig ha advertit: "Mai acceptarem la transferència si no vé acompanyada de recursos suficients, per si mateixa no va a solucionar res".