Les primeres investigacions apunten al fet que les restes biològiques trobades en una borsa a València serien un fetus

Els fets van ocórrer la matinada d'aquest dimarts quan la Policia Local de València va sol·licitar la presència d'agents del Cos Nacional en haver localitzat al costat d'un banc pròxim al carrer Guillem de Castro de València una borsa en l'interior de la qual es pensava que podia haver-hi vísceres i el sòl estava tacat de sang, segons ha informat la Prefectura Superior.

A l'arribada de la Policia Nacional, els agents van comprovar el que hi havia en l'interior de la borsa i, en no poder determinar de què es tractava, van sol·licitar la presència d'efectius de la Científica, segons la mateixa font.

Al mateix temps que van observar que hi havia un rastre de sang que, d'una banda, portava fins a un parc proper on es perdia el seu rastre i, per un altre, fins a la rampa de baixada al riu, on ja no es podia seguir.

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que, pel que sembla, un home jove va estar tombat en el banc al costat delqual va aparéixer la borsa i, després d'un temps, es va marxar deixant-la allí.

Davant la "imprecisió" d'allò que hi havia en l'interior de la borsa, els agents van donar compte al forense, qui va indicar que es traslladaren les mostres a l'anatòmic forense, així com al grup d'Homicidis. Segons les primeres perquisicions les restes biològiques podrien ser un fetus.