Acusación particular del 'caso Polop' ve contradicciones y falta de claridad en los argumentos del jurado

20M EP

La acusación particular en el 'caso Polop', Vicente Guerri, que representa a las hijas de Alejandro Ponsoda, el alcalde asesinado en 2007 a la entrada de su domicilio en esta localidad alicantina, no ha confirmado aún si recurrirá la sentencia que absuelve a los siete acusados del crimen, tras el veredicto de no culpabilidad alcanzado por un jurado, aunque ha avanzado que ve "contradicciones" y falta de claridad en los argumentos del tribunal popular.