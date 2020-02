Puig confia que el Govern central complisca els seus compromisos fiscals en el CPFF

Així ha replicat a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en la sessió de control de Les Corts. La 'popular' ha insistit que el seu partit denunciarà el Govern perquè retorne els 280 milions de l'IVA a la Comunitat Valenciana i ha exigit a Puig que faça com els seus "companys socialistes" Emiliano García-Page, Javier Lambán "i fins i tot Francina Armengol" -presidents de Castella-la Manxa, Aragó i Balears- i acudisca als tribunals.

Per contra, el cap del Consell ha anunciat una comissió mixta Generalitat-Les Corts per a preparar aquest dijous la "posició valenciana" davant el CPFF de divendres. "Ahir, hui i sempre defenem els interessos dels valencians, que no és només la mensualitat de l'IVA, és un finançament just per a la Comunitat", ha recalcat.

Ha insistit així que "el compromís se'n va a complir" per part de la ministra d'Hisenda, la socialista María Jesús Montero, mentre ha tornat a criticar que "qui no va complir una vegada més va ser el PP". Per a Puig, "de totes les actituds cíniques del PP, aquesta és la més peculiar", recordant que els 'populars' van votar en contra al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2019.

Puig ha titlat de "melancòlica tota eixa exhibició de Bonig en defensa dels valencians quan ha portat el PP al pitjor resultat de la seua història". "Vosté no decideix qui és el president dels valencians; jo ho sóc perquè així ho han decidit i sempre defendré la Comunitat per damunt de qualsevol interés partidista", ha emfatitzat.

Davant les crítiques per la "desconfiança", ha replicat que "el PP és qui no té confiança en aquesta terra", posant com a exemple les inversions de Ford o Stadler, el rècord d'exportacions i turistes, la millor dada d'ocupació al gener en deu anys, el "Caixa Fòrum més gran d'Espanya en l'Àgora" o que la Comunitat Valenciana siga la que més persones incorpora al sistema de dependència, "el 20% del total".

I ha asseverat: "És una realitat que hem construït amb esforç i dificultat, i moltes vegades, per què no, amb errors, però que anem a seguir construint entre tots. Una realitat on el PP ha fracassat en l'oposició i ara també a intentar trencar-la".

"ON ESTÀ XIMI?"

Per la seua banda, la líder del PPCV ha llançat a Puig l'"última oportunitat" de comprometre's a recórrer el pagament de l'IVA i fer "front comú en lloc d'una guerra política". "Ara és més socialista que president de tots els valencians", ha asseverat, definint Puig com "el governador civil de Sánchez a la Comunitat" en deixar "de muntar ciris a Madrid pel finançament".

"On està 'Ximi'? Pareix que està buscant José Luis Ábalos, que està passejant Miss Daisy per tota Barajas", s'ha preguntat en referència a la trobada del ministre de Transports i 'número tres' del PSOE amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, en l'aeroport madrileny.