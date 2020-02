Remírez dice, sobre la concentración contra el acuerdo de tráfico, que "algunos políticos vienen a crear confrontación"

En todo caso, sobre esta concentración convocada por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), ha señalado que el Ejecutivo "respeta" cualquier movilización, "es un derecho dentro de nuestro Estado de Derecho, la libre expresión, de manifestación". Y ha añadido que quería "aclarar que no es una manifestación de guardias civiles, sino de una determinada asociación que dice representar a parte del colectivo".

Según ha continuado, "estamos encontrando por parte de otras asociaciones que sí representan al colectivo y tienen presencia en el Consejo General de la Guardia Civil es una reivindicación, no tanto de la oposición a este proceso de transferencias, de que se consideren los derechos de los miembros que prestan el servicio en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

Remírez ha manifestado que "la cuestión humana va a ser muy a considerar por parte del Gobierno de Navarra y del Estado" en la negociación de la transferencia.

A su juicio, "de cierta manera ya sabemos a qué obedecen este tipo de movilizaciones, no tanto al interés de proteger en este caso a los miembros de la Guardia Civil ni al cuerpo en su conjunto, sino a un interés meramente político, de carácter extremista; puede sembrar una división donde no existe ningún tipo de división y venir a Navarra, en algunos casos y algunos políticos, prácticamente de turismo para crear una situación de confrontación que no existe como tal".

SIN FECHA PARA LA REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y CHIVITE

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Navarra ha manifestado que no hay aún fecha fijada para la reunión entre la presidenta María Chivite y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de abordar, entre otros temas, el traspaso a Navarra de la competencia de tráfico.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, ha insistido en que hay un periodo fijado de seis meses para alcanzar un acuerdo político en torno a dicha transferencia y "a partir de ahí se implementarán una serie de medidas de cara a la progresiva implantación de la asunción de la competencia por parte de la Policía Foral, lo que llevará un tiempo que ahora no sabemos fijarlo".

Según ha dicho, viendo los ejemplos de Cataluña y País Vasco "habrá unos años, que no podemos precisar" de convivencia entre la Policía Foral y Guardia Civil para desarrollar la competencia de tráfico.

Javier Remírez ha indicado que "hemos conformado un grupo de trabajo técnico en Navarra y ahora es el Estado quien debe conformar ese grupo de trabajo". "Ha habido una reunión con el ministro del Interior y su equipo la semana pasada y ha habido contactos con la ministra de Administración Territorial", ha precisado.

Ha añadido que "a partir de ahí tendremos que dejar realizar un trabajo más técnico para que la Junta de Transferencias quien al final tome la decisión política oportuna". "Cumpliremos el plazo establecido del primer semestre de este año", ha afirmado.