Barbón: "El Gobierno aspira a mejorar las conexiones aéreas porque repercutirán en más turismo"

"Nuestra aspiración es que haya más conexiones aéreas, sobre todo internacionales porque eso repercutirá en más turistas", ha insistido Barbón en respuesta a las preguntas planteadas por los representantes de Foro y Vox que han trasladado a la Junta las declaraciones de la Vicepresidenta de Turismo, Graciela Blanco, que hace unos días destacó que "no hay para nada una relación directa entre conectividad aérea y turistas".

Adrián Barbón ha manifestado que su ejecutivo no niega las carencias en conectividad del Principado, una cuestión que "no sólo afecta a los turistas que vienen, sino también a los que van, a los asturianos que trabajan fuera y a los empresarios". "Es cierto que estamos mal", ha reconocido Barbón, que no obstante ha manifestado que en 2019 se mejoraron las conexiones.

En este sentido ha asegurado que las conectividad desde el aeródromo asturiano es una de las principales preocupaciones de su Gobierno y una prueba de ello es que han elegido para la Dirección General de Movilidad y Conectividad a "la persona que más sabe de conectividad aérea de Asturias y de España, Jorge García".

Así ha insistido en que lo que quieren desde el Ejecutivo es aprobar una estrategia de conectividad para toda una década que de estabilidad con la ambición de que el Aeropuerto supere los mejores datos de su historia que se dieron en 2007. "El objetivo es más conexiones, especialmente internacionales y más numero de viajeros", ha dicho.

RESPUESTA A BLANCO

En su respuesta al portavoz de Vox, Barbón le ha pedido que abandone las polémicas. "No busque tema porque no lo hay. La posición del Gobierno es clara", ha dicho Barbón a Blanco, al que ha tildado de "profeta del Apocalipsis" y le ha acusado de dar datos falsos sobre el turismo de Asturias.

Barbón ha pedido a Vox que deje las polémicas y que aporte alguna propuesta en positivo y en beneficio de Asturias aunque sea una sola vez.

FAKE NEWS

Ignacio Blanco por su parte ha cargado contra las declaraciones de la viceconsejra de Turismo Graciela Blanco que ha indicado que "cuando las leyó creía que era una fake news". Ha insistido en que a su grupo le preocupa mucho la actitud de la viceconsejera de turismo, de la que ha dicho que "algún día contarán con qué criterios la han legido para el puesto".

Pero además ha indicado que también les preocupa que a la consejera del ramo tampoco le interesen las conexiones aéreas, tal y como demuestra con sus declaraciones en la Junta General.

"No sigan proponiéndose acabar con el turismo, ya sabemos que saben acabar con la industria, así que no sigan por ese camino", ha indicado Blanco, que ha pedido al Gobierno que "por favor pongan las cosas fáciles a los turistas".

LAS PALABRAS DE LA VICECONSEJERA "SON UN DISPARATE"

Por su parte, desde Foro, Adrián Pumares ha considerado un "disparate" las declaraciones de Graciela Blanco y ha añadido que lo que no tiene claro es la intención de las mismas.

El diputado de Foro ha manifestado que el presidente debería haber rechazado de plano esas declaraciones y además ha pedido a Barbón que de más detalle de las acciones y medidas que se están llevando a cabo para incrementar el número de conexiones aéreas que "evidentemente tienen repercusiones e incrementan la presencia de turistas".

Pero es que además ha indicado que la repercusión de estas conexiones también son empresariales y hacen que las empresas asturianas sean menos competitivas.