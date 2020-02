Pensionistas de CC.OO. y UGT reclaman en Vigo más plazas en residencias públicas, reducción de esperas e inspecciones

Según ha explicado el portavoz de Pensionistas de UGT, Juan Francisco Fontenla, la Xunta prometió dar respuesta a sus demandas antes de final de enero, y no solo no ha contestado, sino que no ha planteado soluciones a los problemas denunciados.

Tito Ucha, de CC.OO., ha recordado que en la ciudad de Vigo hay una "deficiencia tremenda" de plazas públicas, sobre todo para mayores con grados altos de dependencia, por ello ha recalcado que su principal reivindicación es que se creen al menos 400 plazas en estos centros, y que se revierta la política de "favorecer al sector privado como proveedor de plazas de residencias de mayores".

Los sindicatos de pensionistas también exigen un plan para acabar con las listas de espera de los solicitantes de ayudas de la Ley de Dependencia, para que éstos puedan ejercer sus derechos sin estar condicionados por la "ineficacia" de la administración autonómica, y para que no se den casos de personas con derecho a ayuda reconocido que fallecen a la espera de recibirla.

Asimismo, reclaman que se mejore el servicio de inspección de las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, para que den un adecuado nivel de atención médica y de bienestar, con profesionales en buenas condiciones laborales; y, finalmente, han pedido que se ponga en marcha el Consello Galego de Personas Maiores, como instrumento de colaboración y consulta.

Ucha y Fontenla han denunciado que hace años que no se construyen residencias públicas de mayores en Vigo, y que las aportaciones para la Ley de Dependencia también fueron recortadas por el Gobierno central. "El PP manda mensajes de que las cosas van bien, pero no es cierto. Que no nos vengan contando películas", ha recalcado el portavoz de CC.OO., quien ha señalado que, aunque se aumentan las dotaciones para servicios "de menor coste" como teleasistencia o ayuda a domicilio, no se incrementan para residencias.