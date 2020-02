Georgina Rodríguez habla por primera vez del flechazo que sintió por Cristiano Ronaldo

Aunque sus seguidores en Instagram no dejan de crecer cada día –ya acumula casi 16 millones– para disfrutar de las muchas fotografías que sube a su cuenta, Georgina Rodríguez siempre ha sido muy discreta en lo que a su relación con Cristian Ronaldo se refiere. La modelo aragonesa, a excepción de la primera entrevista que concedió a una televisión pública, siempre ha optado por no dar demasiada información sobre su romance. De hecho, aún hay quien duda que la pareja no se haya casado en secreto y más después del desliz verbal de Georgina, quien se ha referido en alguna ocasión al futbolista como su marido.

Sin embargo, ahora la jacetana se ha animado a contar en exclusiva en la revista Grazia cómo comenzó su historia de amor con el delantero de la Juventus F. C.; y de los cambios vitales que ha vivido de la mano de Ronaldo. Una entrevista muy personal que ha concedido tras confirmar que será una de las protagonistas del Festival de San Remo.

Amor a primera vista

Tal y como ha narrado Rodríguez, la primera vez que coincidieron fue en la tienda de Gucci de Madrid en la que trabajaba la modelo como dependienta y fue amor a primera vista. "Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente", ha narrado a la revista italiana, asegurando que la forma en la que Cristiano la "trata, cuida y ama hizo el resto".

No obstante, ha confesado que el verdadero flechazo se produjo días después, cuando coincidieron en un evento de otra marca y en el que ya pudieron hablar más tranquilos y empezar a dar los primeros pasos hacia la consolidada relación que tienen a día de hoy. Eso sí, ha asegurado que los primeros meses "la situación se volvió insoportable". "La gente me perseguía. Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes...", ha contado la modelo, que acabó perdiendo su trabajo por el acoso mediático.

Lo primero, la familia

Además de la hija que comparte con el futbolista, la pequeña Alana, Georgina se siente la madre de los otros tres menores que Ronaldo tuvo mediante gestación subrogada: Cristiano Junior y los gemelos Eva y Mateo. "Los llevo a montar en poni, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa", ha confesado. Claro que, ha querido dejar claro que les enseñan "a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad".