María Jesús Ruiz desvela en qué se ha gastado los 100.000 euros que ganó en 'GH Dúo'

Mucho ha cambiado la vida de María Jesús Ruiz desde que en abril de 2019 se proclamara ganadora de Gran Hermano Dúo. La andaluza se llevó jugoso un premio de 100.000 euros y ahora, casi un año después, ha desvelado en qué se lo ha gastado.

En Sálvame, donde va a colaborar semanalmente con una sección, la que fuera Miss España contó que ha invertido todo lo que ganó. "Lo tengo todo invertido. He dado lo que gané para la entrada de un pisito. Tal y como me lo ingresaron lo ingresé", confirmó.

La televisiva, que también colabora en Mujeres y Hombres y Viceversa, desea poder mudarse a Madrid lo antes posible. "Quiero venirme con ellas [sus hijas] a Madrid. Tengo una habitación de invitados para que venga mi madre de Andújar".

Además, explicó que se arrepiente de algunas cosas del pasado. "Todo lo que me ha pasado ha sido por mi vida personal, porque me he pringado más de lo que debería", dijo.