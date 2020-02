Irene Montero aplaudió al rey porque entra en el “pack” de ser Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó este miércoles que aplaudió al rey en la sesión solemne de apertura de la legislatura porque gobernar “es un pack” y tuvo que hacerlo dentro de su “rol como parte de un Gobierno”.

Lo hizo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia en la que dijo que este aplauso que no brindaron los diputados de Unidas Podemos en la sesión análoga de finales de 2016, “más que cambiar de opinión”, implica “asumir un rol diferente y saber lo que implica asumir ese rol”. O, dicho de otra manera, “asumir que hay que hacer algunas cosas que después te permiten gobernar” y que "va en el pack todo".

Así, aun definiéndose como republicana, atestiguó que “este Gobierno respeta al jefe del Estado” y que el aplauso “es una muestra de respeto institucional”. Y detalló gráficamente: “Si, para hacer una ley integral contra las violencias sexuales, hay que aplaudir al rey, lo vamos a hacer sin ningún género de dudas. Soy parte de un Gobierno y tengo que ejercer mi rol dentro del Gobierno”.

“Tengo que hacer lo que tiene que hacer un Gobierno. Es lo que nos permite cambiar la vida de la gente”, insistió Montero, que no contestó a la pregunta de si habría aplaudido al rey si, en lugar de estar en el banco azul del Gobierno, se hubiera sentado en el Congreso unas filas más atrás. Los diputados de Unidas Podemos que no están en el Ejecutivo, a diferencia de sus ministros y secretarios de Estado, no aplaudieron al monarca. Simplemente atestiguó que ella está en el banco azul.