Las Naves o la innovació portada a la realitat social

L'Ajuntament de València ha pres com a inspiració l'arribada de l'home a la Lluna de 1969 per a explicar el que pretén fer amb Las Naves, el centre municipal dedicat a la innovació. El regidor del ram, Carlos Galiana, es va valdre aquest dimarts d'eixe hiperbòlic exemple en l'acte de presentació del projecte Persones, una campanya de comunicació destinada a divulgar el treball d'aquesta institució, que va obrir les seues portes fa més de huit anys.

“La NASA té més de 6.000 patents en invents gràcies a les posteriors missions lunars. Eixa missió està inspirant a Europa les polítiques d'innovació que vindran en el futur”, va exposar Galiana. Si aquella missió de la NASA va aconseguir posar a totes les indústries dels EUA a traure el millor d'elles mateixes amb un sol objectiu, d'una forma similar pretén fer-lo Las Naves, però aplicat als problemes socials.

Alguns exemples d'aquestes ‘missions’, va explicar Galiana, són combatre la soledat no desitjada dels majors, reduir l'obesitat infantil o limitar l'ús dels plàstics, retallar les emissions de CO₂ o acabar amb el malbaratament d'aigua. En resum, en paraules de l'alcalde, Joan Ribó, “innovar per a millorar a la ciutadania, als homes i dones que viuen en aquesta ciutat”. Per a això, el primer edil va lamentar que, encara que és “absolutament necessària”, la innovació és també “absolutament invisible”, una anàlisi que, va dir, “estan fent en tota Europa”.

Instal·lacions de Las Naves. Ajuntament de València

Portar idees i tecnologies pioneres als ciutadans passa, segons Ribó, per usar “la tecnologia com un mitjà i no com una finalitat”. La directora de l'espai, Marta Chillón, va presentar algunes de les activitats que organitzarà aquest laboratori d'idees en 2020. Entre elles hi haurà tallers de serigrafia, espais maker de fotografia, fabricació o un laboratori d'investigació sonora.

Las Naves treballa actualment en cinc sectors: mobilitat, energia i aigua, agroalimentació, salut i ciutat saludable i indústria creativa i cultural. Aquest espai ha participat en projectes locals com Sumport, un pla de mobilitat sostenible en el Port de València; Activage, un programa pilot que a través de detectors i una aplicació mòbil monitora les rutines de persones majors per a detectar necessitats i facilitar les cures o el projecte Pathfinder Aelclic, que al costat de la UPV elabora un pla d'adaptació de l'horta valenciana al canvi climàtic.

La institució participa en projectes d'innovació europeus per valor de 3,1 milions d'euros, a més de les iniciatives locals que promou. Les Naves és una fundació que té la seua seu al carrer Juan Verdaguer, un edifici públic adscrit a la Regidoria d'Innovació i Gestió del Coneixement. Entre els seus patrons, figura l'alcalde, nou regidors designats per ell, els rectors de la UPV i la UV i el conseller de la Generalitat en matèria d'innovació, entre altres.

Cinc gerents en huit anys

La gestió de Las Naves no ha estat exempta de polèmica. Des de la seua fundació en 2011 han passat per la gerència de la institució un total de cinc persones, segons Las Províncias. A més, el projecte original ha anat variant el rumb amb els canvis de gestió.