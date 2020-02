Sales d'apostes i bars amb escurabutxaques estaran almenys a 850 metres de col·legis

Els tres partits que conformen el Consell han arribat a un acord respecte a algunes de les esmenes que han registrat per separat al projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana. Així ho van anunciar aquest dimarts en una roda de premsa conjunta en Les Corts oferida pels ponents de la llei de PSPV (José Muñoz), Compromís (Graciela Ferrer) i Unides Podem (Ferran Martínez), que van justificar el nombre d'esmenes al text de la Conselleria d'Hisenda davant l'“alarma social” generada per la proliferació de sales d'apostes i atés que la llei es va redactar fa dos anys, va decaure per la dissolució anticipada del Parlament i s'ha mantingut el contingut per a no retardar la seua tramitació.

Les esmenes pactades, que seran presentades i votades en el debat en comissió com a esmenes d'aproximació, es divideixen en tres pilars: prevenció, regulació del mercat i publicitat del joc. Ferran Martínez va explicar respecte al primer d'ells que proposen canviar el nom de la Llei del Joc, que passaria a denominar-se Llei del Joc i de Prevenció de la Ludopatia en la Comunitat Valenciana.

Tindria, a més, un títol dedicat a eixa prevenció i s'incorporaria a la comissió de seguiment per al joc a representants de la societat civil. També es contempla una estratègia integral per a la prevenció del joc patològic sota la direcció de Sanitat i amb la implicació d'altres conselleries.

Quant a la regulació del mercat, Graciela Ferrer va explicar que han acordat que la distància mínima entre locals de joc i bars que tinguen màquines escurabutxaques i centres educatius, sanitaris i recintes esportius ha de ser de 850 metres. En les seues esmenes individuals, el PSPV plantejava que fora de 700 metres, mentre que Compromís i Unides Podem l'establien en 1.000.

A més, proposen l'eliminació de màquines d'apostes en recintes esportius i en tots els locals d'hostaleria, i una moratòria de quatre anys per a noves autoritzacions tant de locals com d'explotació de màquines escurabutxaques. Les restriccions, i l'eliminació en el cas de les màquines d'apostes, s'efectuaran conforme vagen acabant les autoritzacions que estan ara mateix en vigor.

En l'àmbit publicitari, José Muñoz va apuntar que han intentat ser el més rigorosos possible atesa la seguretat jurídica i l'àmbit competencial. Han acordat la restricció de la publicitat en l'àmbit autonòmic i dels operadors de joc que tenen autorització de la Generalitat, així com la prohibició de tota publicitat estàtica que promoga o anuncie llocs de joc.

Plantegen, de la mateixa manera, prohibir anuncis del joc en els mitjans públics de titularitat de la Generalitat i incentius fiscals per als mitjans privats que realitzen campanyes de prevenció i lluita contra la ludopatia. Sobre l'augment de fiscalitat sobre el joc per a reduir l'import dels premis com plantejava el PSPV, Muñoz va afirmar que queda viva per separat per a ser debatuda i va defensar que l'objectiu és compatibilitzar una activitat que és legal i la seguretat jurídica dels locals sense que es produïsca un joc patològic.

Es continuen negociant altres punts

Els tres representants van subratllar que no hi ha hagut cap mena de problema per a arribar a acords. Preguntats sobre si Hisenda ha instat a eiex consens després de la presentació d'esmenes per separat, Graciela Ferrer va assenyalar que “l'essència d'aquesta casa és negociar i arribar a acords” i que els tres grups ja havien plantejat esmenes en solitari a altres lleis abans. “Entra dins de la normalitat”, va afirmar, i continuen negociant i treballant en les esmenes que romanen damunt de la taula.