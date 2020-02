Carmen Porter confirma la experiencia 'paranormal' de Paz Padilla con una muñeca de vudú: "Estaba muy asustada"

Paz Padilla, presentadora de Sálvame, desveló este martes en el programa los sucesos paranormales que sufrió tras hacerse con un objeto que calificó como "maligno".

La humorista se compró una muñeca de vudú "por el cachondeo" cuando viajó a África en Planeta Calleja, a pesar de que Jesús Calleja le aconsejase que no lo hiciera: "De repente me empezaron a suceder cosas muy extrañas. La chica que trabaja en mi casa me dijo que de noche se movía", relató.

La presentadora, asustada, acudió a una amiga que le explicó que su muñeca era un objeto "maligno". "Me dijo que era el demonio", explicó.

Ante lo que estaba viviendo, contó, acudió a Iker Jiménez, compañero de Mediaset. "Tengo al Padre Pío en el móvil. Iker Jiménez me dijo siempre que llevara siempre cerca al Padre Pío. Es un cura que estuvo luchando contra el demonio, buscadlo en Google. La mujer de Iker [Carmen Porter] había hecho una tesis sobre satanás y sobre el vudú. Me dijo: 'Si te van mal las cosas ponte al Padre Pío y te cambiará todo", confesó Padilla.

Paz Padilla en 'Sálvame'. MEDIASET

Precisamente Porter ha confirmado la historia de la presentadora de Sálvame. A través de Twitter, la periodista dice que sí es cierto, y que no lo contó por respetar el off the récord. "Si, es cierto. Ahora porque lo ha contado ella pero lo que la gente nos cuenta off de record en una cena de compañeros se queda para nosotros. Estaba muy asustada con lo que le estaba pasando", puso la escritora y copresentadora de Cuarto Milenio.