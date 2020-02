Alicia Senovilla, dolida, ataca a Belén Esteban: "He dado la cara por ella y no me lo ha agradecido"

Alicia Senovilla repasa su antigua amistad con Belén Esteban. Una relación que viene de lejos, de los primeros pasos de la de Paracuellos en televisión. Pasos que dio de la mano de la presentadora, que fue algo así como su madrina televisiva.

Sin embargo, parece que de aquella bonita amistad no queda apenas nada. Solo el recuerdo, algo de confusión y una pizca de rencor. Eso se desprende de las palabras de Senovilla a la revista Lecturas. "He dado la cara por ella, la he cuidado y mimado, y ella lo sabe. Y no me lo ha agradecido", responde la presentadora a los desprecios de la colaboradora de Sálvame. "Me entristece", confiesa.

La revista cuenta que Senovilla fue la primera periodista que entrevistó a Belén Esteban en su programa Como la vida y, desde ese momento, la madrileña se convirtió en colaboradora del espacio matinal: "Cuando la entrevisté, ella dijo: 'Es la primera vez y la última que hablo de este tema'. Ese tema era Jesulín", recuerda.

Pero, ¿de dónde nacen los males gestos de Belén hacia la que se sentía su 'hermana mayor'? La presentadora asegura que "no lo sabe". "Cuando a ella le preguntaron por esas declaraciones salió diciendo: '¿Y a esa quién le ha otorgado el cargo de hermana mayor?'", cuenta. "Le he tenido mucho cariño, la he ayudado mucho y la he defendido, no sé si alguien está intentando malmeter", concluye.