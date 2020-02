Identificadas tres personas capaces de controlar el VIH sin tratamiento durante 25 años: "Buscamos cómo replicarlo"

Científicos españoles han logrado identificar a tres personas que, tras más de 25 años de infección por el VIH y sin recibir tratamiento antirretroviral, no tienen el virus detectable en sangre ni han desarrollado el sida. "Buscamos cómo replicar esta situación en el resto de personas infectadas. La investigación que hemos realizado nos da pistas para por lo menos intentarlo", avanza a este diario Javier Martínez-Picado, investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en IrsiCaixa.

Junto a este Instituto de Investigación del Sida de Barcelona, en el estudio han participado el Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII), la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y el Centro Sanitario Sandoval, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, laboratorios todos ellos pertenecientes a la Red de Investigación del Sida, de ámbito nacional.

Los denominados controladores de élite se dan en una proporción muy pequeña, de una por cada trescientas personas infectadas. Son gente capaz de controlar de forma espontánea el virus sin necesidad de tratamiento y lo consiguen por unas características de tipo genético. Pero muchos van perdiendo progresivamente esa capacidad con el paso de los años.

"Los tres casos que presentamos en este trabajo son excepcionales porque son las primeras descripciones de personas que han convivido con el VIH durante como mínimo 25 años, que fue el momento en el que se hizo el diagnóstico", recalca el experto, que apunta que según sus estimaciones moleculares podrían haberse infectado incluso cinco años antes.

Con una carga viral negativa, esto es, la ausencia del virus en la sangre, estas tres personas, dos mujeres y un hombre, no solo presentan esta reacción ante el virus sino que además tampoco lo transmiten. En el caso de ellas, por ejemplo, ambas fueron madres hace décadas y los bebés nacieron sin la infección.

Compleja combinación de factores

El trabajo, publicado en Scientific Reports, es el resultado de dos años en los que se ha investigado qué factores han conducido a esta situación. Los “controladores de élite excepcionales” presentan una compleja combinación de factores genéticos, virológicos e inmunológicos que les permite un control extremo de la infección, que se produce sólo si se dan simultáneamente todos estos factores. Por ello, los investigadores han llevado a cabo un estudio exhaustivo para identificarlos.

Javier Martínez-Picardo, investigador ICREA en IrsiCaixa. IrsiCaixa

En primer lugar, el trabajo ha detectado en los tres casos estudiados niveles de VIH muy por debajo (hasta diez veces inferior) de los de las personas que toman tratamiento antirretroviral. Además, tras el análisis de millones de muestras no se ha podido recuperar ningún virus capaz de replicar y continuar la infección.

Los científicos han comprobado también que los niveles de variabilidad viral son extremadamente bajos (ocho veces menor) que en otras personas VIH+, lo que demuestra que son virus muy poco activos. “El virus que infectó a estas personas tiene la particularidad de que le faltan determinados fragmentos de ADN, lo que no hace que desaparezca pero imposibilita su capacidad de reproducirse. También estamos estudiando si el virus se halla en los llamados desiertos de ADN, que son zonas del genoma humano donde el ADN del virus no puede expresarse y, por tanto, éste no puede multiplicarse”, detalla MartínezPicado.

Finalmente, han descubierto que las tres personas presentan variaciones en su genoma asociadas con el control de la infección por el VIH. “Presentan de manera natural una respuesta inmunitaria muy potente contra el virus y bajos niveles de inflamación, lo que podría haber ayudado a alcanzar el control viral durante las primeras fases de la infección”, señala Ezequiel Ruiz-Mateos, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del IBIS.

"Cura funcional"

Cecilio López Galindez, que lidera junto con Concepción Casado el grupo de Virología Molecular del ISCIII, explica que la cura de la infección por VIH “no es algo factible por el momento”, por lo que el avance hacia la posible “cura funcional” que confirma este trabajo “es un objetivo más realista y apropiado”. La cura funcional no busca la eliminación total del virus, sino tenerlo controlado, inactivo e invisible.

Los investigadores ven posible que existan otras personas en el grupo de los controladores de élite con características clínicas semejantes a estos tres controladores excepcionales, y que podrían ser identificadas gracias a los marcadores determinados en este estudio.

Ya trabajan para determinar un perfil común que permita identificar desde el momento del diagnóstico qué personas podrían controlar el virus por sí solas.