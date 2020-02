Jordi intenta conquistar a su cita de 'First dates' regalándole unos callos

En ocasiones, los comensales de First dates suelen llevarle un detalle a su pareja en el programa de Cuatro para intentar conquistarla. Pero sin duda, uno de los más originales en la historia del programa fue el que le llevó Jordi a Aída en su cita de este martes, unos callos de Tortosa.

Nada más cruzar la puerta del local, el regalo impactó a Lidia Torrent, que le preguntó: "¿Qué es eso? Callos a la tortosina, ¿son para tu cita?". El comercial contestó afirmativamente ya que "es una pista para que sepa de qué trabajo".

El tarraconense comentó que "en el terreno amoroso he sido un poco bobo, en el buen sentido de la palabra". Eso sí, afirmó que no tenía un tipo concreto de mujer porque "todas me van bien".

Pero especificó que "busco una persona que tenga una actitud de secretaria de dirección, no una verdulera o peluquera que por ahí criticando".

Su cita fue Aída, una administrativa que reconoció que "tengo muchas ganas de volverme a enamorar porque me cuesta mucho creer en las personas, tengo que conocerlas bastante".

Al llegar a la barra, donde esperaba Jordi, éste le entregó su regalo: "Te he traído unos callos", pero Aída señaló que "no me gustan porque no soy mucho de comer carne".

Durante la cena charlaron de sus anteriores relaciones o que buscaban en su visita al local de Cuatro, pero también hubo silencios incómodos porque no conseguían conectar del todo.

Al final, Jordi afirmó que volvería a quedar con Aída para "conocerla un poco más". La administrativa, por su parte, reconoció que "como amistad, tendría una segunda cita, como pareja, no. Busco una persona que tenga más ganas de hacer cosas".