La Unió de Periodistes Valencians convoca la IV Beca Fragments per a la producció d'un assaig fotogràfic orientat a investigar sobre la realitat contemporània de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de projectes s'obri el pròxim 1 de març de 2020 i finalitza el 19 d'abril de 2020. La proposta guanyadora percebrà 6.000 euros en honoraris, un mínim de 9.000 € per a la producció d'una exposició i un llibre, i tindrà un termini de quasi un any per a poder executar el projecte.

La beca no pretén representar ni premiar les millors pràctiques periodístiques, sinó servir de banc de proves per a investigar la relació entre el llenguatge fotogràfic i els fets informatius i així proposar un millor ús de les imatges en eixe context, apunten des del col·lectiu professional.

Aquesta convocatòria és l'eix central del projecte cultural Fragments que contempla, a més de la beca, una exposició, la publicació d'un llibre de fotografia i diferents activitats didàctiques relacionades amb el periodisme gràfic.

Encara que en les últimes edicions totes les iniciatives previstes en Fragments s'han realitzat durant el mes de març, enguany, per motius aliens a l'associació, la mostra del projecte guanyador de 2019 s'ha posposat al mes d'octubre.

Així, la pròxima tardor Carlos Aguilera, guanyador de la III Beca Fragments, inaugurarà l'exposició del seu projecte Educands de Benejúzar 2 en el MuVIM, on també es realitzaran la resta d'activitats que contempla la iniciativa cultural.

La Unió de Periodistes Valencians, amb el patrocini d'Aigües de València i la col·laboració de la Generalitat Valenciana, el MuVIM i de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, confia en Fragments per a "posar en valor i dinamitzar el periodisme gràfic en la Comunitat Valenciana".

Fragments pretén elevar els estàndards de qualitat del fotoperiodisme, facilitar a la ciutadania l'adopció d'una posició crítica enfront dels llenguatges visuals i intensificar la relació entre la societat civil i la comunitat periodística.