El jurat absol els set acusats del crim de l'alcalde de Polop

El jurat popular ha absolt els set acusats del crim d'Alejandro Ponsoda, l'alcalde de la localitat alacantina de Polop (Alacant) que va ser tirotejat a les 21.20 hores del 19 d'octubre del 2007, a les portes del seu domicili, a la pedania de Xirles. El primer edil va morir el 27 d'eixe mateix mes en l'hospital com a conseqüència de les lesions patides.

La magistrada-presidenta del tribunal del jurat ha dictat en la mateixa sala la sentència 'in voce' amb l'absolució dels set acusats, de conformitat amb el veredicte aconseguit pels nou membres del jurat. Els acusats han atès als mitjans de comunicació a la seua eixida de l'Audiència d'Alacant. Juan Cano, l'exregidor d'Urbanisme de Polop, successor de Ponsoda i qui era considerat el principal instigador del crim, únicament ha proclamat la seua innocència: "Deixeu-me tranquil, ja sóc una persona normal; sóc innocent".

Juntament amb Cano, s'han assegut en el banc dels acusats l'empresari del calçat Salvador Ros; els responsables del club d'alternació Mesalina -on segons els investigadors i han mantingut les acusacions es va ordir el crim- Pedro Hermosilla i Ariel Gatto, i els considerats presumptes sicaris: Raúl Montero Trevejo, Robert Franek i Radim Rakowski.

Sobre aquests últims, els membres del jurat han considerat no provat per cinc vots a quatre que Raúl Montero, Robert Franek i Radim Rakowski hagueren acceptat la proposta de matar Alejandro Ponsoda amb armes de foc per a les quals mancaven de permís.

I la mateixa proporció s'ha reproduït amb Cano, Ariel Gatto i Salvador Ros, no culpables per cinc vots a quatre que hagueren planejat i proposat a tercers el crim de Ponsoda. En el cas de Pedro Hermosilla, han sigut sis davant de tres els membres del jurat que sostenen que no va participar en la reunió en el Mesalina.

Fiscalia i acusació particular, en representació de les filles de Ponsoda, demanaven 25 anys de presó per a les quatre persones a les quals consideraven inductores i instigadores del crim per assassinat amb traïdoria i preu en concurs amb atemptat a l'autoritat. Als qui atribuïen l'autoria material de la mort, fins a 27, en sumar dos més per un delicte de tinença il·lícita d'armes del qual també han sigut absolts.

Al llarg de les 13 sessions en l'Audiència Provincial d'Alacant han declarat prop d'un centenar de testimonis, inclòs un testimoni protegit -un porter que va treballar en el Mesalina el 2007 i que acusava Cano d'haver-li proposat el crim-, pèrits i agents de les Forces de Seguretat.

Una vegada llegit pel portaveu del jurat el veredicte, la magistrada-presidenta de l'Audiència d'Alacant els ha comunicat que en eixe moment cessaven en les seues funcions, els ha agraït el treball realitzat i l'atenció prestada en la vista i ha procedit a dictar sentència absolutòria en aplicació de la Llei del Jurat.

"De conformitat amb el veredicte del jurat, he d'absoldre i absolc" als acusats dels delictes pels quals havien sigut acusat, ha exposat, abans d'alçar la sessió i comunicar a les parts que la sentència pot ser recorreguda.

Demanen que es busquen els autors

A més de Cano, han atès als mitjans alguns dels ja absolts. Un d'ells, Raúl Montero, i també el seu advocat, han demanat que les forces i cossos de seguretat busquen als verdaders autors de l'assassinat.

"Crec que no ha guanyat ningú perquè una persona va ser executada d'una forma horrenda", ha dit Montero, qui ha tingut paraules per a les filles i la família de l'alcalde assassinat, dels qui ha assegurat que necessiten el "descans" que es trobe als responsables de la mort del seu pare.

Franek, absolt de ser autor material, ha admès que ha passat per les tres setmanes "més dures" de la seua vida, les que ha durat el juí, i ha mostrat la seua voluntat d'anar-se'n a casa a descansar. També s'ha pronunciat Pedro Hermosilla, responsable del Mesalina, qui ha lamentat que els "han ficat 13 anys per la cara" -en al·lusió al temps transcorregut des del crim- però "la justícia ens ha donat la raó", ha proclamat.

Un altre dels responsables del local, Ariel Gatto, s'ha mostrat feliç per la decisió del jurat i amb voluntat de "tractar d'oblidar". "Llàstima que haja hagut d'esperar tant de temps", ha indicat, mentre que l'empresari Salvador Ros ha expressat el seu alleujament perquè s'ha acabat un "calvari" d'onze anys.

Fiscalia havia apuntat durant el juí a l'"animadversió" dels quatre considerats instigadors del crim cap a Ponsoda, en un cas en el qual va defendre que els investigadors havia analitzat tot, incloses les amenaces de veïns o la vida personal de la víctima. Les defenses, per la seua banda, havien qüestionat la credibilitat del testimoni protegit, qui va portar a les detencions dels acusats dos anys després del crim, al novembre del 2009.