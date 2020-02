La inquietante experiencia de Paz Padilla con una muñeca de vudú: "Iker Jiménez me dijo que llevara cerca al Padre Pío"

Paz Padilla contó este martes en Sálvame la inquietante experiencia que sufrió en el pasado tras comprar una muñeca de vudú. La presentadora confesó que vivió una serie de sucesos paranormales que le condujeron hasta el periodista Iker Jiménez, quien no dudó en aconsejar a la gaditana.

La humorista explicó en Sálvame Limón que se compró una muñeca de vudú "por el cachondeo" cuando viajó a África en Planeta Calleja, a pesar de que Jesús Calleja le aconsejase que no lo hiciera: "De repente me empezaron a suceder cosas muy extrañas", dijo, a lo que añadió: "La chica que trabaja en mi casa me dijo que de noche se movía".

La presentadora, asustada, acudió a una amiga que le explicó que su muñeca era un objeto "maligno": "Me dijo que era el demonio", explicó. Por ello, le aconsejó que debía quemarla en un barreño y enterrar las cenizas lejos de su casa: "Llamé a mi hermana para que me ayudase y según la quemamos comenzó una tormenta que movió el viento y se creó un remolino", contó Padilla.

Después del ritual, la cómica limpió su casa con agua, sal y vinagre para asegurarse de que no quedara rastro de las cenizas, lo que, según explicó, puso fin a su mala suerte: "Ahora bien, di las Campanas así que van las cosas mejor", valoró. Y es que Padilla atribuyó a la muñeca algunos incidentes que sufrió, como un accidente de coche o una caída por las escaleras.

Por otro lado, la de Cádiz aseguró que no sabe dónde se encuentra actualmente la muñeca, ya que la llevó al plató y después la perdió. La presentadora subrayó que estaba contando la verdad, ya que ella nunca había creído en ello.

Finalmente, confesó que también acudió a Iker Jiménez: "Tengo al Padre Pío en el móvil. Iker Jiménez me dijo siempre que llevara siempre cerca al Padre Pío. Es un cura que estuvo luchando contra el demonio, buscadlo en Google. La mujer de Iker había hecho una tesis sobre satanás y sobre el vudú. Me dijo: 'Si te van mal las cosas ponte al Padre Pío y te cambiará todo", confesó Padilla.