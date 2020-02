El pleno rechaza reprobar a la consellera Castro por su gestión en la presunta filtración de preguntas de oposiciones

La moción presentada por el PP ha obtenido en este punto el apoyo del PI y Vox, mientras que Cs se ha abstenido. La presunta sustracción de documentación afectó a las oposiciones del cuerpo de gestión de la Comunidad, que tuvieron que aplazarse.

En particular, la EBAP informó de que el aplazamiento se debía a que no se podía "garantizar con total seguridad que no se haya roto la cadena de custodia de alguna documentación" utilizada para el proceso selectivo. Con todo, Castro indicó en una comparecencia parlamentaria que no había evidencias de que se hubiesen producido "sustracciones" de preguntas. También aseguró que el Govern investigaría el caso.

En este sentido, la moción del PP también pedía al Govern que facilitara a todos los grupos parlamentarios una copia del resultado de dicha investigación. También exigía "substanciar las responsabilidades oportunas" y dar traslado del informe a la Fiscalía.

Por otra parte, la moción de los 'populares', que ha defendido Juan Manuel Lafuente, proponía elaborar un protocolo de oposiciones para la confección de los exámenes, su corrección y la custodia de la documentación, encargando a la Universitat de les Illes Balears (UIB) el procedimiento.