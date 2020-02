Fabricants de taulells reclamen un pacte d'estat per la indústria contra el "proteccionisme ferotge"

Així ho ha exposat el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer), Vicente Nomdedéu, en roda de premsa en la 38 fira internacional de la ceràmica Cevisama per a oferir el balanç de 2019 i les perspectives de futur.

La indústria del taulell lamenta especialment la situació de l'Aràbia Saudita, ja que porta des de setembre "sense carregar un contenidor" per la implantació d'una marca de qualitat pròpia, i solament al gener va poder enviar alguns "amb comptagotes". Aquesta situació "penalitza" als productors espanyols en el conjunt de l'Mitjà Orient.

Paral·lelament, el sector "perd pes en el PIB d'Europa" i afronta problemes com el proteccionisme i "cada vegada més intens perquè tots els països produeixen taulells", els conflictes comercials "sense resoldre", la proliferació de nous productes o la competència directa dels substitutius. "És rar el mes que no detectem una nova barrera o obstacle al comerç", ha il·lustrat el titular d'Ascer.

El clúster aposta així per la unitat del taulell a Europa: "Tots juguem amb les mateixes regles. És trist anar contra una economia liberal i haver de muntar 'antidumpings' econòmics, però és necessari fins que les regles no siguen iguals per a tots", ha reivindicat. Un altre dels seus objectius és que la ceràmica s'incloga en la llista de sectors exposats a la fugida de carboni per costos indirectes.

RECOLZA L'ACCÉS NORD DEL PORT

En matèria d'infraestructures, el clúster reafirma la seua aposta per l'accés nord del port de València i el desenvolupament del Corredor Mediterrani com a grans "llançadores" de la ceràmica. "La sostenibilitat i la transició energètica omplin la boca de molts polítics, però són compatibles", ha subratllat Nomdedéu.

Dins del mercat nacional, el sector espera mantindre la tendència a l'alça i arribar als mil milions de vendes a Espanya, a causa de "l'estabilitat del consum malgrat la incertesa". "O malgrat la inactivitat política que hem tingut en 2019", ha remarcat en referència a les repeticions electorals, confiant en la capacitat de l'economia espanyola per a reactivar-se.

La patronal reclama així al Govern de Pedro Sánchez que passe "de les bones paraules als fets" i impulse un pacte d'estat per la indústria. Els seus objectius són fomentar la innovació i competitivitat, apostar per la mà d'obra qualificada amb programes formatius i de reciclatge professional i recolzar al teixit industrial, assentat en la província de Castelló.

"Solament la innovació sustentarà el lideratge del taulell espanyol en el món", ha advertit el president d'Ascer, una indústria que segueix "guanyant terré a altres productes en espais on no es col·locava ceràmica". "Malgrat les adversitats, el sector compta amb oportunitats per a mantindre la seua posició", ha asseverat, amb tres de cada quatre rajoles destinades a exportació.

A nivell intern, sobre la concentració de productors, Nomdedéu ha defès que Ascer aposta per la col·laboració entre proveïdors i clients, rebutjant "amenaces" en els preus: "Els monopolis o oligopolis no agraden a ningú; menys proveïdors, en principi, no sona bon". El competidor directe que "més preocupa" són els vinils, sobretot a Alemanya, encara que "els substitutius són un cavall de batalla continu que cal atacar per a no ser menjats per ells".

AUGMENTEN LES VENDES A ESPANYA I BAIXA LA PRODUCCIÓ

Com a balanç, amb dades aproximades en espera de les definitives, les exportacions de ceràmica espanyola van ser "molt dispars" en 2019 per països i en general van augmentar un 3% durant l'any passat, amb les majors pujades als Estats Units (+16,9%) i el Marroc (+15,5%) i la baixada més acusada a l'Aràbia Saudita (-15%) per les polítiques proteccionistes.

En 2019 es van incrementar les vendes totals fins el 3.740 milions (+4%), mentre la producció es va reduir al voltant d'un 5% fins el 503 milions de metres quadrats perquè les empreses van apostar per alliberar estoc. Les exportacions van aconseguir un valor de 2.800 milions d'euros (+3%) i les vendes nacionals de 940 milions (+8%). I l'ocupació en el sector va augmentar un 3% amb la creació d'uns 450 llocs, a pesar dels Eres temporals en diverses empreses.

REGNE UNIT ES MANTÉ MALGRAT EL BREXIT

El 'top deu' de destinacions en 2019 està encapçalat per França, amb 302,4 milions i una pujada del 7,9%, seguit per EUA (278,8 i +16,9%), el Regne Unit (169,1 i +6,7%), Itàlia (104,2 i +3%), Alemanya (95,7 i -2,3%), el Marroc (93 i +15,5%), Israel (84 i -7,7%), l'Aràbia Saudita (69,7 i -15%), Rússia (66,3 i -4,2%) i Portugal (64,3 i +11,3%) en desena posició, amb dades entre gener i novembre.

Per àrees, la majoria de les exportacions durant els 11 mesos van tindre com destine la Unió Europea, amb el 43,5% del total. Les vendes als 28 van augmentar un 6,2% en 2019 fins l'1.140,2 milions d'euros, mentre les de l'Europa de l'Est van baixar un 2,2% fins el 146,5 milions.

Fora d'Europa, les vendes al Mirjà Orient van retrocedir un 12,3% en 2019 fins el 356,7 milions, encara que van representar el 13,6% del total. Les exportacions a Amèrica van concentrar el 19,5%, amb pujades a Amèrica del Nord (+12,3% fins el 352 milions) i Amèrica Central (+11,6% fins el 91,4 milions), enfront de la baixada del 4,5% a Sud-amèrica fins el 67,4 milions.

A Àsia, amb el 17,8% del total, les exportacions van disminuir un 9,3% fins el 465,4 milions d'euros. A Àfrica, amb l'11,6% de les vendes, van augmentar un 4,1% fins el 303,3 milions, amb el Magrib com a principal destinació en representar el 7,1% i 185,2 milions. I a Oceania, solament amb l'1% del total, van baixar un 1,3% fins el 26,7 milions.