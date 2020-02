Generalitat i Ontinyent estudien mesures d'urgència per a la renovació urbana del barri inundat en la DANA

A la reunió també han assistit la sotssecretària de la Vicepresidència Segona, Blanca Jiménez, i la directora general de Vivenda i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El primer edil ha presentat el projecte que planeja desenvolupar en aquest barri, edificat al costat del jaç del riu Clarià i on habiten unes quaranta famílies que van haver de ser desallotjades al setembre després de la crescuda del riu, motivada per les pluges torrencials. Després de les últimes precipitacions del temporal Gloria, el barri ha tornat a veure's afectat i moltes persones han perdut les seues vivendes.

El vicepresident ha ressaltat la importància de treballar conjuntament amb els ajuntaments per a anticipar-se a les amenaces del canvi climàtic i les persones "visquen millor i d'una forma més segura". De la mateixa manera, ha assegurat que "tota la gent que viu en Cantereria tindrà una vivenda on residir".

A més, ha situat Ontinyent com a "model de la col·laboració interinstitucional perquè el dret a la vivenda estiga garantido".

Per la seua banda, Jorge Rodríguez ha agraït la "receptivitat absoluta" per part de la Vicepresidència Segona a evitar el dany a les persones i immobles. En aquests moments, l'Ajuntament continua les gestions per a l'adquisició de les 40 vivendes del barri, operació per a la qual ja hi ha acord amb 35 propietaris.

Rodríguez ha avançat que, després de la compra de les cases, "es procedirà a la seua demolició per a convertir aquest espai en un model de regeneració urbana, amb un parc inundable que siga compatible amb la realitat que desgraciadament vivim fruit del canvi climàtic". La intervenció serà similar a la ja existent en el marge oposat del riu.

Martínez Dalmau ha destacat "l'aposta del Consell per la vivenda a Ontinyent, municipi que va visitar al novembre per a conéixer l'estat de les obres que s'estan desenvolupant dins de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri de la Vila i el centre històric El Raval". Una visita en la qual va destacar l'esforç de la Generalitat per impulsar la regeneració urbana d'aquesta localitat, on se'n van a invertir 13 milions d'euros en tan sol huit anys.