El Govern formalitza el contracte per a la redacció l'estudi informatiu del Túnel de Serradora

El Ministeri recorda, en un comunicat, que l'actual línia València-Tarragona discorre en túnel en un tram del carrer de la Serradora, en la capital valenciana, tram en el qual està situada l'estació subterrània de Cabanyal. Pel nord, el soterrament s'inicia en el límit entre els termes municipals de València i Alboraia i pel sud finalitza a l'altura del carrer Eivissa. Més al sud, la línia creua, en viaducte, l'antic curs del riu Turia.

L'objecte de l'estudi informatiu és el d'analitzar les diferents opcions de prolongació del túnel actual pel seu extrem sud, en funció de diversos aspectes (cost, funcionalitat, afecció mediambiental, dificultat constructiva, afecció a l'explotació ferroviària, etc.).

També s'estableix que, per a complir amb els objectius de viabilitat dels traçats ferroviaris en les ciutats, es dissenyaran solucions que tinguen garantida el seu finançament per les Administracions competents, partint del principi que els aprofitaments urbanístics que pogueren atribuir-se als sòls ferroviaris que es revelen no necessaris per a l'explotació i queden desafectats, hauran d'utilitzar-se per al finançament i administració de les infraestructures ferroviàries en sentit estricte.

L'estudi informatiu es desenvoluparà en tres fases. La primera d'elles es dedicarà a la definició, anàlisi i avaluació de totes les possibles alternatives, tant les previstes en documents ja redactats com altres possibles solucions o variacions de les anteriors. Se seleccionaran diverses d'aquestes alternatives amb l'objecte que siguen desenvolupades en la següent fase.

En eixa segona etapa, les alternatives prèviament seleccionades en la Fase I es definiran a nivell d'Estudi Informatiu i amb el nivell de detall suficient per a servir de base al procés d'Audiència i Informació Pública establit en la Llei 38/2015 del Sector Ferroviari i la Llei 9/2018, que modifica la Llei 21/2013, d'impacte ambiental.

Finalment, la Fase III se centrarà en la submissió al citat tràmit d'Audiència i Informació Pública.