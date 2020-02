La izquierda presidirá el 60% de las comisiones del Congreso

La mayoría progresista en el Congreso se ha trasladado ya a órganos como la Mesa o la Diputación Permanente, y ahora lo hace a las comisiones parlamentarias. PSOE y Unidas Podemos presidirán 23 de las 38 comisiones que tendrá la Cámara Baja, entre ellas algunas tan importantes como las de Presupuestos, Interior, Justicia, Pacto de Toledo o la Constitucional

Tal y como aprobará el pleno este martes, el Congreso contará con 21 comisiones permanentes legislativas, además de otras cinco no legislativas, cinco reglamentarias y siete mixtas -en las que participan también senadores-. Estos órganos son clave para la tramitación de iniciativas legislativas, y también ejercen un papel de control al Gobierno, ya que en ellas comparecen los ministros de cada ramo.

En las comisiones, PSOE y Unidas Podemos tendrán fácil sumar mayorías, lo que facilitará su acción legislativa. Los socialistas presidirán 17 de estos órganos -por seis que controlará la formación morada-, entre los que se cuentan las comisiones más relevantes. Y sitúa en ellas a dos exministras: Magdalena Valerio, que pasa de dirigir el Ministerio de Trabajo a liderar la comisión de Pacto de Toledo, y María Luisa Carcedo, que del Ministerio de Sanidad pasa a presidir la comisión de Política Territorial.

No son los únicos nombres propios del PSOE que presidirán comisiones. También lo harán el exlehendakari Patxi López (la comisión Constitucional); el ex alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Pau Marí Klose (Asuntos Exteriores); o el diputado más mayor del Congreso, Agustín Zamarrón (Cultura y Deporte). La ex secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, será presidenta de la comisión de Interior, y Santos Cerdán, enlace entre la Moncloa y el PSOE, ocupará ese puesto en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas.

Unidas Podemos, por su parte, se queda con la presidencia de las comisiones de Ciencia y Universidades (Gerardo Pisarello); Cooperación Internacional al Desarrollo (Roser Maestro); Presupuestos (Txema Guijarro); Trabajo, Seguridad Social y Migraciones (Antón Gómez Reino); Transición Ecológica (el ecologista Juan López de Uralde) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (Joan Mena).