El PP avisa de un "recrudecimiento" de la inseguridad y señala el parricidio y la violación de enero

En rueda de prensa, Gómez Palacios ha señalado el Balance de Criminalidad emitido por el Ministerio de Interior con relación al tercer trimestre 2019, según el cual entre enero y septiembre de tal año, Sevilla capital experimenta un alza del 10,3 por ciento en las infracciones penales respecto al mismo periodo de 2018. Frente a dicho informe, en el que Zaragoza capital registra un repunte del 13,6 por ciento en las infracciones penales, el edil del PP ha avisado de que "Sevilla encabeza la lista negra de las grandes ciudades en la que más crece la criminalidad".

"La tasa de criminalidad de enero a septiembre de 2018 era del 48,01 por ciento y de enero a septiembre de 2019 hemos pasado a un 52,55%, es decir, cinco puntos más", ha aseverado, avisando de que las estadísticas reflejan un incremento de las infracciones penales en un "80 por ciento" de los tipos delictivos en los que se divide el informe.

"Día tras día hay robos en comercios y domicilios, atracos con intimidación y vandalismo. Raro es el día en que no leemos en prensa algún hecho delictivo, más los que no se denuncian y los que no se comunican a la prensa", ha aseverado exponiendo que aunque las autoridades se hayan escudado en que el repunte de infracciones penales mostrado por las estadísticas no apuntaba a más "delitos graves", "por desgracia, en enero en Sevilla se han cometido un homicidio, una agresión sexual y varios robos con intimidación".

Y es que el pasado mes de enero un varón era detenido por apuñalar mortalmente a su padre en la calle Niña de la Alfalfa, en la Macarena, y otro hombre era arrestado por una agresión sexual en Triana, tratándose de un reincidente en este tipo de delitos.

Detallando algunos de los delitos perpetrados en los últimos días en la ciudad, el edil del PP ha advertido de que "todos los días y prácticamente en todos los barrios de la ciudad se cometen hechos delictivos" y la inseguridad "se está recrudeciendo".

"Día tras día hay robos en comercios, domicilios, atracos con intimidación y vandalismo", ha aseverado de nuevo, reclamando a Espadas que inste al Gobierno de la Nación a destinar más policías nacionales a la ciudad frente al conocido déficit en la materia, de unos 400 agentes según el edil popular. Además, avisa de que la Policía Local hispalense necesita incorporar a 300 nuevos agentes, mientras el Ayuntamiento promueve la cobertura de 190 plazas vacantes, y tales efectivos requieren de más chalecos antibala y pistolas táser o de electrochoque, entre otros equipamientos.

Finalmente, ha reiterado la apuesta del PP por instalar cámaras de video vigilancia en espacios públicos "con todo el efecto disuasorio que provoca en los delincuentes". "Sin seguridad no existe libertad", ha señalado Gómez Palacios, mostrando la "preocupación" de su partido por esta situación y las "quejas" ciudadanas en la materia.