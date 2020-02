Puig diu que l'"horitzó raonable" seria integrar l'aeroport de Castelló en AENA, però no en qualsevol condició

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que l'"horitzó raonable" seria la integració de l'aeroport de Castelló en AENA "però no en qualsevol condició".

Puig s'ha manifestat en aquests termes davant els mitjans abans d'assistir a la presentació de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana a Castelló en ser preguntat per com està el procés d'integració de l'aeroport de Castellon en AENA.

"Nosaltres hem tret l'aeroport de Castelló d'una situació de chirigota en què s'havia convertit i ara és un aeroport que està funcionant amb serietat i rigor", ha apuntat el cap del Consell, qui ha afegit que, en termes econòmics, la infraestructura està aportant a la ciutat de Castelló una part "substancial" de la competitivitat del sector turístic, "però és cert que l'horitzó raonable seria la integració del mateix en AENA, però no en qualsevol condició".

Així, ha apuntat que la intenció és que l'aeroport siga operatiu i, per açò, -ha dit- "és fonamental aconseguir la declaració d'interés general que significa la necessitat que Foment autoritze". "Estem en un govern nou i esperem que siga realitat", ha afegit.

Sobre este tema, ha explicat que ja s'ha presentat tota la documentació, encara que ha advertit que serà un itinerari "una mica complicat administrativament" perquè "hi ha resistències a què es considera d'interés públic o d'obligació de servici públic o no". "Pensem que l'obligació de servici públic, de connexió amb Madrid, és important sobretot per a la connectivitat de l'aeroport amb tothom, és a dir tindre un aeroport de referència, que en aquest cas seria l'Adolfo Suárez de Barajas", ha ressenyat.

"ÉS EL MOMENT D'INSISTIR"

Puig ha destacat que cal tindre en compte que s'ha viscut molt temps d'interinitat en el Govern, "i això també ha afectat", i ha assenyalat que "ara és el moment d'insistir en alguns dels projectes fonamentals per a la Comunitat valenciana".

"El més important sens dubte en la mobilitat és Rodalies, però també és fonamental que l'aeroport de Castelló tinga un horitzó de futur basat en la connectivitat bàsica, i per açò necessitem l'obligació de servici públic", ha finalitzat.