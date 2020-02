València, Llevant i València Basket s'uneixen a l'Ajuntament en una campanya contra la violència masclista

"Si has tingut dificultats en les teues relacions de parella... Ara t'oferim un lloc confidencial, de suport i ajuda mútua. Para. Si estàs obert i motivat per a un canvi, pots reparar el dany. Repara. Som un servici municipal d'atenció psicosocial a homes.Volem ajudar-te, volem ajudar-nos. Pregunta, t'escoltem".

Aquest missatge, al costat dels diferents canals de comunicació per a dirigir-se al servici (telèfon 962087664; pàgina web valencia.es/repara i correu electrònic repara.pisma@valencia.es) és el que actualment es difon a través de pantalles i megafonia els principals equips esportius de la ciutat.

Concretament, el València CF, el Llevant UD i el València Basket estan mostrant en els descansos dels partits que es juguen en el Mestalla, Ciutat de València i la Fonteta el vídeo de la Regidoria d'Igualtat sobre 'Repara', un servici que ofereix tractaments psicològics per al foment de la igualtat i les noves masculinitats, amb professionals en el sector per a radicar el problema des de l'arrel.

Segons explica la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucía Beamud, en un comunicat, "des de l'educació i la regulació emocional dels homes que causen la violència de gènere, amb reeducació i rehabilitació es poden donar passos molt importants en l'eradicació" d'aquest alifac.

"Que els tres equips més importants de la ciutat s'hagen decidit a col·laborar amb la Regidoria d'Igualtat és una magnífica notícia, el servici està donant-se a conéixer i mostrant-se a unes 100.000 persones, amb la sinergia entre els tres clubs, i això és molt positiu. A més, estem molt agraïts i contents de poder lligar el món de l'esport a la lluita contra la violència de gènere", ressalta Beamud.

L'Ajuntament de València, d'aquesta manera treballa "directament amb hòmens (tant els que tenen condemnes per violència de gènere com els quals decideixen acudir de manera voluntària per a previndre) i innovant en la manera de comunicar aquest servici".

"El major repte és que acudisca el major nombre d'homes possible", ha dit l'edil, que detalla que el programa es basa en tres passos: pensaments, emocions i conducta.

Un dels temes centrals d'aquestes teràpies, a més, són les relacions de parella, perquè puga haver-hi una gestió més efectiva de les emocions, menys dominació i que disminuïsca la violència contra les dones.

BALANÇ D'ATENCIONS

D'altra banda, la regidora Beamud ha donat a conéixer que el nombre d'homes atesos des que el passat mes de setembre s'engegara el servici ha sigut de 20; dels quals 12 són condemnats per delicte de violència de gènere; sis homes voluntaris que han acudit per iniciativa pròpia i dos homes derivats pels Servicis Socials de Patraix.

La vintena d'homes atesos representen un 22% del nombre total d'homes proposat per al primer any del servici, 90.

S'ha començat a treballar amb el primer grup d'hòmens penats, derivats pel Servici de Gestió de Penes i Mesures alternatives de València el dia 12 de novembre. Quant al treball de sessions grupals d'aquest primer grup ha començat el 12 de febrer.

Des del consistori recorden que les oficines del servici estan situades dins de les dependències del Centre de Servicis Socials de Patraix, en el carrer Salabert, número 13.