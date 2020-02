Mujica: "Espanya és contradictora, tant que va estar any i mig sense govern i no va passar res"

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa en ser preguntat per quin consell li donaria al nou govern de PSOE i Unides Podem. Mujica s'ha limitat a dir: "Qui sóc jo per a vindre-li a dir a Pablo Iglesias el que ha de fer. L'única cosa que puc dir és que cuiden i estimen el seu poble. I espere que el seu poble també els ajude, perquè els governants no són mags".

En ser insistit per aquesta qüestió, Mujica ha assenyalat que "els països són la seua història i la història ens va modelant". "Espanya és contradictòria. Tan contradictòria que va estar any i mig sense govern i no va passar res", ha explicat l'exdirigent sud-americà, que en aquest sentit ha bromejat amb el que assegura que li va dir "el vell rei un dia": "Els espanyols som tots una mica anarquistes", ha relatat mentre tractava de reproduir el to de veu del rei emèrit Juan Carlos.

Igualment, sobre el 'procés' a Catalunya i qüestionat sobre si considera que existeixen presos polítics a Espanya, Mujica ha sostingut que "l'ésser d'Espanya mai està acabat, perquè hi ha com un grapat de nacions juxtaposades que tenen la seua identitat". "Són tots espanyols però són cadascú del seu accent. Tot això opera dins dels espanyols", ha afegit.

Així mateix, sobre este tema, ha reflexionat sobre que Europa "va viure una època de molt esglai, amb admirables pensadors conservadors tipus Charles de Gaulle" però que "tenien un esglai gran perquè estava la Unió Soviètica i els americans". "Van arribar a la conclusió d'anem a deixar-nos de fotre i anem a tractar de construir, a pesar de totes les nostres diferències. A la seua manera eren somiadors bojos", ha agregat.

En opinió de l'expresident uruguaià, s'està produint "una recrudescència dels nacionalismes que en el fons està expressant la frustració de les classes mitjanes d'un món que ja no és pobre, però volent ser més ric, no pot". "I quan els pobles deixen la pobresa absoluta perden la resignació i la capacitat de resistència i viuen en una insatisfacció permanent", ha afirmat.

"Vista nostra Amèrica llatina empobrida, robada, hipotecada amb els nostres errors, hi ha certes preocupacions a Europa que són preocupacions de ric, però no li van a donar cap solució, van a seguir cada vegada més preocupats i més insatisfets. Insatisfacció davant una societat que ens tracta de fer consumistes contumaces. Ens demana més i més i més i no ens va a aconseguir res", ha raonat.

SI DEIXARA URUGUAI "VIURIA A ESPANYA O ITÀLIA"

Mujica també ha lamentat que Espanya té "poblets meravellosos abandonats", però "es donen el luxe" de "viure en les grans ciutats". "Carreguen amb els dolors de la modernitat. Precisen complicar-se la vida perquè és una causa per a viure", ha assenyalat.

Malgrat açò, ha assegurat que vol Espanya "com és" i ha admès: "Si em tocara anar-me'n del meu país pel que fora, optaria sempre per viure a Espanya o a Itàlia i vaja que tenen defectes". "Però part dels llatinoamericans hem arreplegat prodigiosament els vostres defectes, segurament no totes les vostres virtuts. Els entenem perfectament perquè tenim els mateixos defectes", ha conclòs.