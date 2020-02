Atur.- Puig apunta la necessitat de canviar el model econòmic valencià per a no estar "tan estacionalitzats"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que les xifres de l'atur de gener sempre són "negatives" i per açò ha apuntat la necessitat de canviar el model econòmic valencià "per a no estar tan estacionalitzats" com s'està en aquest moment.

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans abans d'assistir a la presentació de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana a Castelló en ser preguntat per les dades de l'atur del mes de gener.

El nombre d'aturats va pujar en 8.998 aturats al gener a la Comunitat Valenciana, el tercer major increment després d'Andalusia i Madrid, la qual cosa suposa un increment del 2,52%. D'aquesta manera, el nombre total d'aturats ascendeix a 366.562 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dilluns.

El cap del Consell ha explicat que sempre que hi ha un aturat més a la Comunitat Valenciana és un "mal de cap" per a tots. Així, ha indicat que "malgrat que en aquesta legislatura ha sigut extraordinàriament positiu l'augment dels llocs de treball, ja que s'han creats 230.000, i que ha baixat "de forma considerable l'atur", hi ha un "problema greu" encara perquè el fet que hi haja al voltant d'un 14 per cent d'aturats significa que "hi ha moltes persones que no tenen ocupació".

"Eixa és la nostra obsessió, que hi haja major creació d'ocupació", ha apuntat Puig. Per açò ha dit que cal generar "eixa capacitat que es puguen crear llocs de treball a través d'un escenari de diàleg social, d'honradesa i d'estabilitat política". "Això és el que hem estat fent durant aquest temps però ara hem d'augmentar", ha afegit.

XIFRES DE GENER

Respecte a les xifres de gener, Puig ha apuntat que "sempre són negatives", i que coincideixen pràcticament amb el resultat de l'any passat, "fins i tot una mica millor que l'any passat", però "gener és un mes molt complicat".

Per açò ha apuntat que és necessari canviar el model econòmic, i "per açò és tan important l'estratègia d'intel·ligència artificial, la transformació del model econòmic valencià per a no estar tan estacionalizados com en en aquest moment".

"El resultat d'enguany és des de 2018 el millor, però tot això són dades que no són per a traure pit perquè la situació és complicada", ha subratllat el 'president', qui ha afegit que, a més, ara se'n va a entrar en un moment d'"incertesa" respecte a com evolucionarà l'economia mundial i com afectarà el 'Brexit', "però les dades econòmiques són positives", ha dit.

Sobre este tema, ha assenyalat que en Cevisama s'ha reflectit que les exportacions de la ceràmica de l'any passat han crescut prop del 3 per cent "quan les estimacions prèvies estaven al voltant de l'1". "Això són bones perspectives malgrat les dificultats que tenim en l'Aràbia o Alger, doncs el sector està tirant avance", ha ressaltat.

"No cal fer cap tipus de missatge d'autobombo o de triomfalisme, però tampoc de pessimisme i catrastrofismo", ha conclòs.