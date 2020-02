El dentista municipal de Barcelona abrirá en 2021 tras el visto bueno judicial al proyecto de Colau

Barcelona retoma el proyecto para abrir la primera clínica dental municipal de la ciudad en el distrito de Nou Barris durante el primer semestre de 2021.

Esta apertura será posible gracias a que los tribunales han retirado las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado mes de junio, que obligaron al consistorio a paralizar esta iniciativa.

Las previsiones iniciales del Ajuntament pasan por abrir dos clínicas públicas para atender a unas 36.000 personas con precios entre un 13% y un 40% más bajos que los del mercado (a 18.000 durante su primer ejercicio en funcionamiento).

La sentencia avala que el consistorio tiene competencias para poder poner en marcha el servicio y que este "no generará perjuicios graves ni irreparables" ni a los usuarios ni a los dentistas privados, como ha remarcado la regidora de Salut, Gemma Tarafa. Esta fue la argumentación esgrimida por el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC) a la hora de presentar un recurso contencioso contra el operador municipal que provocó las medidas cautelares a la iniciativa que aprobó el Consell Plenari municipal el pasado mes de marzo.

La clínica que abrirá en Nou Barris estará dirigida al 12% de ciudadanos que se calcula que en Cataluña no tienen acceso habitual a un dentista por falta de recursos económicos para poder sufragar los tratamientos.

Tarafa ha indicado que los descuentos que se aplicarán no saldrán ni de la falta de calidad de los materiales ni del servicio, sino a costa de "no obtener beneficios". Ha recordado que el operador es una "iniciativa económica" que no recibirá ninguna subvención y que funcionará como un actor más del mercado.

La primera clínica tendrá 8 butacas, "el doble de las que ofrecen de media los dentistas privados, unas cuatro", ha dicho Tarafa, y cuando se hayan abierto las dos primeras trabajarán en ellas 40 profesionales entre odontólogos, higienistas y administrativos.

Tarafa también ha querido aclarar este martes que el operador odontológico del Ajuntament es fruto de una política de salud dental iniciada por el gobierno municipal y que cuenta con dos iniciativas más: los descuentos para 266.000 usuarios de la Targeta Rosa y de la tarjeta Barcelona Solidària en 100 clínicas dentales de Barcelona y el dentista para personas vulnerables derivadas por Serveis Socials que ya ha atendido a unas 1.200 personasdesde finales de 2018.