'Génova' se reafirma en que Feijóo ya representa a 'Galicia Suma' y aboga por negociar con Cs en Euskadi y Cataluña

20M EP

La dirección nacional del PP admite que aún no hay decisión sobre candidatos a las elecciones como el caso de Alfonso Alonso en el País Vasco porque aún no se han convocado las elecciones y se está además a la espera de ver si prospera o no el acuerdo con Ciudadanos para ir juntos a las urnas. De hecho, 'Génova' apuesta por centrar la negociación con Cs en País Vasco y Cataluña porque Alberto Núñez Feijóo ya representa a 'Galicia Suma'.