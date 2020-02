Dimite el coordinador de Vox en Fuerteventura por la "falta total de respeto" del partido

El coordinador de Vox en Fuerteventura, Álvaro Sanz, ha presentado su dimisión y fin de su militancia en el partido a través de una carta remitida al presidente de la formación, Santiago Abascal.

Según la misiva, Sanz abandona Vox, partido al que se afilió "desde el mismo día de su constitución" por el "el arrinconamiento de muchos de aquellos valientes que te (en referencia a Abascal) acompañaron en aquel difícil comienzo de Vox, y el olvido de otros, pero sobre todo el abandono de las estructuras provinciales y la falta total de respeto a muchos de mis compañeros, me han llevado a tomar esta decisión como en su día la tomaron otros. Hoy, fuera de Vox, me siento más cerca de ellos y me siento mejor", reza la carta.

El ya excoordinador insular de Vox asegura en su escrito —inspirado en la carta que en su día envió Abascal a Mariano Rajoy para abandonar el PP— que se va "con tristeza" y destaca que el partido "es una herramienta extraordinaria a favor de la sociedad española. Siempre lo sentí y lo siento así. Pero Vox nació para ser diferente, y no solo en el mensaje político, que lo es, si no, también, en la forma de hacer política y en la forma de hacer partido".

"Presidente, me imagino, que desde hace rato, estarás reconociendo casi la totalidad de las palabras que te escribo (...) esta es la carta que tú le escribiste a finales del 2013 al presidente de la que fuera nuestra casa común, el Partido Popular, Mariano Rajoy", agrega la carta.

"No rompo un carné, no reniego de mi pasado, no pienso que todo el esfuerzo fue baldío. Eso sí me voy con tristeza, abrazándome a tantos y tantos compañeros, a tantos y tantos españoles con los que he compartido colores y con los que aún comparto valores", continúa Sanz.

El exdirigente de Vox afirma que siente "desgarro interior" por su "dolorosa determinación" de poner fin a su militancia y ha querido aprovechar la oportunidad para reconocer a algunos de sus compañeros como "Mazaly Aguilar, Francisco Serrano, muchos más, y la de el mejor de todos nosotros José Antonio Ortega Lara".

"A partir de esta fecha dejo de ser 'uno menos' dentro de Vox y paso a ser un español más, que buscará el modo más adecuado y eficaz para hacer oír su voz a favor de España", añade el escrito de Sanz.