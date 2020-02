Mayte Pérez cifra en unos 30 millones los daños por 'Gloria' y propone revisar los planes comarcales de protección civil

Pérez ha presidido una reunión de Centro de Coordinación Operativa (CECOP), en la sede del servicio SOS 112 Aragón, tras la que ha situado entre 15 y 17 millones los daños a instalaciones e infraestructuras particulares y en 13 millones para las Administraciones.

"Hay que habilitar líneas de ayudas para que Administraciones locales y propietarios puedan recuperar la normalidad y sus actividades", ha dicho la consejera, anunciando que se celebrará una reunión de coordinación con la Administración General del Estado, la autonómica y las provinciales.

La titular de Presidencia ha emplazado a "actualizar" estos planes comarcales para "que sean eficaces y operativos", así como revisar toda la normativa, incluyendo la aprobación de una nueva Ley de Emergencias de Aragón "que recoja todos estos niveles organizativos y la versatilidad de los equipos".

Ha recordado que la Comunidad Autónoma cuenta con los bomberos, los agentes de protección de la naturaleza y las brigadas de SARGA, que "pueden constituir un ejército civil" para este tipo de emergencias.

"Al final la gente no entiende de competencias, sino de que le resuelvan sus problemas y le presten sus servicios con celeridad y eficacia", ha asegurado la consejera.

COORDINACIÓN

Ha advertido de que "van a ser cada vez más frecuentes" los fenómenos meteorológicos extraordinarios, con consecuencias como grandes nevadas, lluvias intensas e incendios, por lo que "la coordinación es clave", ha continuado la consejera, quien ha comentado que desde el territorio se les está planteando que "las competencias no pueden ser un obstáculo para resolver los problemas", por lo que ha apostado por que el CECOPI gestione "un fondo común" de recursos en las alertas meteorológicas.

Pérez ha recordado que la Comunidad Autónoma cuenta con un Plan Territorial de Protección Civil que regula las funciones de cada administración y que poner los recursos a disposición del CECOPI permitiría "salvar muchas disfunciones" porque "no es de sentido común" que una administración no utilice un recurso en un punto determinado por no ser de su competencia.

Por otra parte, el CECOP solicitará a Endesa y Telefónica que elaboren sendos informes para conocer "la situación real de sus sistemas de mantenimiento de las líneas" de luz y telefonía con el ánimo de propiciar "una reflexión conjunta" entre empresa y Administración para evitar situaciones como las ocurridas durante el temporal 'Gloria'.

Mayte Pérez ha indicado que algunos alcaldes han manifestado al Gobierno de Aragón "su impotencia" a la hora de resolver averías con Telefónica, ya que "el contestador no es capaz de resolverles el problema". Por este motivo, ha recomendado "humanizar el servicio" para que la respuesta sea "real y de manera inmediata".

"Las empresas tienen que ser responsables de sus servicios y demostrar que son capaces de resolver sus incidencias", ha manifestado Mayte Pérez, quien ha aludido a sistemas como las conexiones telefónicas vía satélite y otros medios "que escapen de la vulnerabilidad que puede tener el medio terrestre".

REUNIÓN CON LA CHE

Por otra parte, el Gobierno de Aragón se reunirá con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para analizar la limpieza de los cauces de los ríos debido a la cantidad de árboles y ramas que, a causa del temporal, han caído y obstaculizan el paso del agua.

El Ejecutivo también abordará la caída de árboles en los montes por el peso de la nieve, lo que puede convertirlos en "un polvorín de cara a la época de incendios".