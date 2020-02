Emergència Climàtica intensifica els tractaments contra la processionària del pi davant la pujada de temperatures

Actualment es realitzen tractaments manuals, principalment de curta de bolsones, i tractaments bolsón a bolsón amb motxilla, en zones amb avisos de presència de colònies durant les últimes setmanes, tant per agents mediambientals com per particulars, detalla la Generalitat en un comunicat.

Al principi de l'hivern es van realitzar tractaments manuals i mitjançant pulverizador hidropneumàtic en les masses amb major presència en la zona litoral i prelitoral, fins a aproximadament 282 quilòmetres a banda i banda de pistes, camins forestals i àrees recreatives.

L'any passat, a principis de tardor també es van retirar posades en masses de baixa altura, mentre que en les zones altes de l'interior de la Comunitat es van desenvolupar treballs de tractament manual i mitjançant pulverizador. En total, es van tractar al voltant de 186 quilòmetres, quasi tots en l'interior de la província de Castelló.

Durant el passat estiu es van col·locar un total de 4.933 paranys de feromona de confusió sexual amb les quals es van capturar palometes de processionària del pi. I en els últims anys també es van instal·lar nidales per al foment de les aus insectívores (al voltant d'un miler de caixes niu), com un mètode addicional de control de les poblacions d'insectes en les muntanyes que, per la joventut de l'arbrat, manquen de buits que servisquen de refugi a aquestes aus.

La processionària del pi és un insecte autòcton únicament present en les pinades mediterrànies. Amb aquestes mesures es pretén mantindre'ls per davall de nivells tolerables, per a així evitar al·lèrgies a les persones i permetre la recuperació de la coberta arbòria valenciana, castigada per altres factors.

En les primeres setmanes de febrer solen produir-se les processons d'enterrament de la processionària del pi. Per tant, davant les molèsties que sol provocar per urticarias, tant a les persones com als animals domèstics, es recomana extremar la precaució en les pinedes en els quals s'observen nius d'hivern de la processionària.