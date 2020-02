L'Epsar es reuneix en les seues oficines amb l'Agència Valenciana Antifrau

La trobada, a proposta del Consell d'Administració de l'entitat, s'emmarca dins de l'aposta de l'Epsar per aprofundir en la transparència en la gestió i la col·laboració amb les autoritats de prevenció i lluita contra el frau.

Sobre este tema, han destacat que "aquest clima d'obertura contrasta amb l'opacitat que va caracteritzar a l'època d'Emarsa -entre 2001 i 2010- i que va acabar amb la condemna dels seus exdirectius a entre 9 mesos i 12 anys i mig de presó pel cobrament de comissions i el desviament de fons de les arques públiques".

En aquest sentit, el gerent de l'Epsar, Augusto Montamarta, ha assegurat que les portes de l'entitat estan "sempre obertes" per a l'Agencia Antifrau i ha explicat que "aquesta no és més que una reunió rutinària que evidencia la cooperació entre tots dos organismes, en honor d'establir un marc d'integritat en l'Entitat Pública de Sanejament que impedisca que episodis com els de Emarsa puguen tornar a succeir".