Tallers oberts al públic i la València World Design Capital centren la setmana del disseny de la CEU UCH

Enguany, una de les sessions de Design Works està dedica a la València World Design Capital 2022. Demà dimecres, el seu director Xavi Calvo, al costat de Luis Calabuig, del comité organitzador, Soledad Berbegal, de l'estudi Actiu, Pedro González, d'Estudiopg, Enrique Ibor, director d'àrea de negoci d'All in One; i Sara Barquero, directora de l'Escola de Disseny de la CEU UCH, participaran en la taula redona sobre formació en disseny i VWDC 2022, a les 19.00 hores, en la seu de Caixabank All in One València (Barques, 2).

La setmana Desing Works 2020 ha arrancat en el Palau de Colomina-CEU amb una sessió sobre branding digital i creació de marca entorn del disseny de productes, dirigida pels professionals de l'estudi Erretres Pablo Rubio i Blanca Prieto. Aquesta vesprada Rosaura Alastruey imparteix una sessió sobre networking per a captar talent, orientada a professionals del disseny, emprant xarxes socials com LinkedIn. I dijous que ve, professionals de l'estudi barceloní Mucho, especialitzat en packaging de productes, i de l'estudi Gràffica, experts en disseny gràfic, dirigiran el workshop sobre les tendències en tots dos sectors.

A més, durant tota aquesta setmana de Design Works 2020, el Palau de Colomina-CEU exhibeix l'exposició de les millors propostes dels estudiants de postgrau de l'Escola de Disseny de la CEU UCH, que cursen els Màsters Universitaris en Disseny de Producte, en Comunicació i Disseny Gràfic i en Disseny d'Interiors. Les seues millors propostes poden visitar-se en el centre de la ciutat, que durant aquesta setmana acull la fira Cevisama.

MÉS DE TRENTA ANYS DE DISSENY CEU

L'Escola de Disseny del CEU va ser la primera a implantar els estudis universitaris d'aquesta disciplina a Espanya, fa més de 30 anys, recorda la institució universitària en un comunicat.

Des d'aleshores, com a escola pionera d'aquesta disciplina, els grans noms del disseny valencià han sigut professors del seu claustre o s'han format en les seues aules. Els membres de CuldeSac, Héctor Serrano, Luis Eslava, Xavi Calvo, l'equip d'Enblanc, Nacho Carbonell, Borja García, Marcelo Alegre, Miguel Herranz, Juanjo Conca, Vicente Marzal, Clara del Portillo (Yonoh) o Inma Bermúdez, entre molts uns altres, han rebut la seua formació universitària en Disseny Industrial en el CEU, durant els seus més de trenta anys de trajectòria.

Actualment, es formen en el Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la CEU UCH i en els diferents programes de postgrau, especialització i màsters, alumnes de més de deu nacionalitats diferents, atrets pel prestigi de la formació en Disseny que ofereix València. I un any més, el disseny s'obri al públic en la ciutat, a través d'una nova edició de Design Works.