Lorena Van Heerde muestra en Instagram lo bien que que está tras el embarazo y su seguidoras no se lo pueden creer

El de Lorena Van Heerde fue uno de los últimos bebés famosos en nacer. Llegaba el 9 de diciembre, haciendo muy felices a la modelo y a su pareja, el cirujano Rafik Dehni, cuyo nombre ha heredado este pequeño que ya va camino de los dos meses. Un tiempo breve en el que han compartido con sus seguidores de Instagram la evolución del niño y su adaptación a toda la familia –tiene una niña anterior de tres años llamada Alexia–, así como la recuperación física de la mamá que, en poco más de ocho semanas, ya luce, de nuevo, su tipazo de modelo.

Van Heerde, ganadora de Miss España en 2001, ha subido a su cuenta una foto en ropa interior que ha gustado mucho a sus seguidores, quienes no ha parado de alabar los grandes cambios que ha sufrido su cuerpo. No obstante, la modelo ha querido recordar que ha vivido un embarazo muy duro, con gran protagonismo de vómitos y náuseas, y que había cogido muy poquito peso, normalizando así su recuperación física.

Una recuperación fugaz

Si bien es cierto que la mayoría de las publicaciones que sube Van Heerde se ganan el beneplácito de sus más de 56.000 seguidores, la de su pronta –y efectiva– recuperación física tras dar a luz ha dejado muy sorprendidos a los usuarios de Instagram, quienes, como cabe esperar, no han dudado en dar su opinión. "Pues a ver si me quedo embarazada y después me quedo como tú"; "no puedo creer que ese sea tu tipazo post embarazo"; o "¡qué alegría tener esa maravillosa genética!", han sido solo algunos de los casi 100 comentarios que ha recibido la modelo, que, en su inmensa mayoría, han sido todos positivos.

Cabe destacar que, durante su embarazo, Van Heerde no ha dejado de cuidarse y de practicar ejercicio variado, como el yoga, que también despertó mucha curiosidad entre sus seguidores. "Mujeres embarazadas (y no), ¡¡esto sienta de maravilla!! Os lo recomiendo de corazón", les aseguró a todos aquellos que le preguntaron por las rutinas y las sensaciones después de un entrenamiento acompañado.