Los Morancos, en el centro de la polémica por sus chistes del coronavirus y los chinos en 'El hormiguero'

Este lunes, El hormiguero entrevistó a César y Jorge Cadaval, Los Morancos, por su gira X 40 + en la que recorrerán toda España con su espectáculo. Entre chascarrillos y anécdotas familiares, los hermanos tuvieron tiempo para derrochar su característico humor, aunque algunos chistes no sentaron del todo bien.

Pablo Motos le preguntó a Jorge Cadaval por su reciente estancia en el hospital. "¿No tuviste el coronavirus?", bromeó el presentador. Tras sacar el tema, se abrió la veda sobre chistes relacionados con esta enfermedad que se originó en la ciudad de Wuhan, algo que las redes sociales calificaron de mal gusto.

"He llegado esta mañana a una tienda de chinos, he visto al hombre con una mascarilla y digo: '¿Tiene usted el coronavirus?'. Y dice: 'No, pero se lo puedo traer mañana'", bromeó César.

Entonces, Jorge contó sorprendido que vio un reportaje en el canal 24 horas en el que una chica china que vive en nuestro país decía que no había problema porque "en su país son muchos".

Después, Pablo Motos explicó que a las personas de China les pidieron que no salieran de casa: "¿Te imaginas que se lo dicen a los españoles?". "Vamos a ver, ¿cómo va a ser eso? No podemos salir y no podemos jugar ni a los chinos", añadió César Cadaval entre risas.

Acto seguido, Jorge habló del caso del turista alemán infectado en la isla canaria de La Gomera y mostró su fascinación por la rapidez con la que los médicos chinos crearon un hospital en diez días para el coronavirus.

Los hermanos cambiaron entonces de tema y continuaron con sus chistes, pero sus bromas llamaron la atención en las redes, donde las calificaron de "racistas" y "retrógadas".