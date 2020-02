Detingut un home per infringir una ordre d'allunyament cap a la seua exparella

Els fets van ocórrer a les 17.00 hores, quan l'home es va personar en dependències policials de manera voluntària després d'haver-se saltat l'ordre dictada, el passat 31 de gener de 2020, pel Jutjat Penal nº5.

La seua exdona havia presentat càrrecs cap al detingut per haver-la amenaçat amb portar-se la filla de tots dos a l'estranger. Pel que sembla, l'home controlava la seua exparella a través dels seus amics i va arribar a cridar la mare de la víctima per a demanar-li perdó de manera insistent. Per tot açò, es va procedir a la detenció de l'home.