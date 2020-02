Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo, abandona el hospital donde ha dado a luz a su primera hija, Jimena

Ya ha recibido el alta hospitalaria y Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo, se encuentra por fin en casa disfrutando de la compañía de su madre y su hija primogénita, Jimena, que nació hace apenas dos días en Sevilla.

La madre primeriza estaba deseando volver a casa para pasarse las horas cuidando junto a su pareja, Juan José, de las primeras risas, los primeros llantos, las primeras comidas y todo lo que se inicia ahora en su vida con la llegada de la pequeña.

Alma Cortés abandona así el hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, donde dio a luz a la pequeña Jimena (que nadie duda de que sacará los rasgos tan característicos de su madre y de su abuela) el pasado día 1 de febrero a las 5 de la mañana, una fecha y una hora ya inolvidables para toda la familia.

La hija de Raquel Bollo y Chiquetete (cuyo verdadero nombre era Antonio José Cortés Pantoja) también busca ahora recuperarse en la comodidad de su hogar, que ya lo tenía todo preparado para la llegada de la que ya es su ojito derecho y rodeada de sus seres queridos.

A sus 20 años recién cumplidos (nació en diciembre de 1999), Alma Cortés no ha dudado en dedicar los meses anteriores al parto ha preparar la que será la habitación de su bebé, con toda la ropa y enseres necesarios para cuidarla, tal y como ha venido mostrando en los vídeos que ha subido a su canal de MtMad.

Como una buena influencer, Alma ha ido actualizando a sus seguidores con todas las novedades de su embarazo y cómo le iba cambiando la vida, algo que a buen seguro seguirá haciendo ahora que ya tiene a Jimena entre sus brazos, siguiendo los pasos de otras instragramers que han sido madres jóvenes y lo han compaginado e incluido en su profesión, como Laura Escanes.

Por su parte la abuela de la recién nacida, que estrena título familiar a sus 44 años, no puede estar más contenta, porque aunque es cierto que en un principio no se tomó con alegría la noticia de que su hija estaba embarazada, ahora no puede dejar de pensar en su nieta.

Y eso que la colaboradora de Sálvame sabe que estos nervios no se van a acabar aquí, porque no es solo que ella vaya a estar pendiente en todo momento de Jimena, sino que su hijo Manuel, con 25 años, anunció recientemente que también será padre junto a Junquera, por lo que en apenas unos meses Raquel Bollo será abuela por partida doble. Y eso que aún cuida de Samuel, el hijo pequeño, de 11 años.

La felicidad y la alegría que desprende en estos momentos toda la familia es inmensa e incomparable. Y hay muchas amistades que han querido darles la enhorabuena, como Isabel Pantoja, que a través de Instagram le decía: "Felicidades y disfruta de esta nueva etapa".