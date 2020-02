Sánchez asegura que el Govern "no dejará de luchar" hasta cobrar los 78 millones del IVA

20M EP

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha asegurado que el Govern "no dejará de luchar" hasta cobrar los 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA de 2017, que el Gobierno central no tiene previsto pagar a las Islas, y ha reiterado priorizan la vía la política pero "no descartan ninguna".