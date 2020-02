Les temperatures pujaran fins als 28º a la Comunitat Valenciana per a baixar demà més de 10 graus

Així, aquest dimarts hi haurà un predomini de cel clar i les temperatures aniran en descens en l'interior de Castelló, mentre que pujaran al litoral sud. D'aquesta manera, el mercuri aconseguirà els 28º a València i els 22º a Alacant i Castelló.

No obstant açò, demà dimecres descendeixen les temperatures, sobretot les màximes, que baixaran de forma notable i localment extraordinària més de 10ºC. No obstant açò, serà un descens per a situar-se en els valors normals de les dates en les quals estem: el centre de l'hivern, segons les mateixes fonts.