Objectiu: ni un alumne sense anar a classe en la Comunitat Valenciana

L'objectiu és clar: “Erradicar l'absentisme escolar”. Ara bé, complir-ho no serà senzill. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, comandada per Vicent Marzà, va presentar aquest dilluns el seu nou pla d'acció contra les absències d'escolars a les classes, un problema que està molt relacionat amb un pitjor rendiment, l'abandó escolar prematur i, per consegüent, amb un futur laboral amb menys oportunitats.

El nou protocol pretén millorar la coordinació entre la Generalitat, els ajuntaments i els centres, amb l'objectiu d'abordar l'absentisme en totes les seues fases; especialment en la prevenció i els processos d'actuació quan ja es coneix el cas. Marzà va subratllar que “erradicar l'absentisme escolar és clau per a previndre l'exclusió social i garantir una inserció social i laboral futura” i que les causes del mateix van “més enllà de l'àmbit educatiu”.

En aqueix sentit, els informes PISA de l'OCDE són demolidors: els alumnes que se salten la classe habitualment rendeixen molt pitjor que els que no ho fan, i Espanya estava entre els deu països de l'organisme amb una taxa més alta. El 24,7% dels estudiants espanyols de 15 anys enquestats en 2014 va reconéixer haver-se saltat classe almenys una vegada en les dues setmanes anteriors al qüestionari, cinc punts per damunt de la mitjana de l'OCDE.

En l'àmbit local, l'Ajuntament va estimar l'absentisme escolar en tots els nivells d'ensenyament no per damunt del 10% en el curs 2015/2016. D'aqueix percentatge, la majoria (el 85%), ho va fer de manera regular.

Perquè aqueixa situació no es cronifique, degenerant en problemes posteriors, l'Executiu autonòmic s'ha plantejat quatre objectius en el seu pla: coordinar a totes les parts implicades; detectar i intervindre en les fases més primerenques; obtindre informació actualitzada i fiable sobre les situacions i les causes que hi ha darrere i afavorir la reincorporació al sistema dels absentistes.

Amb la intenció de tallar el problema d'arrel, el protocol defineix tres nivells de gravetat de la situació. La primera alerta saltarà quan un alumne o alumna falte al 15% de les classes de forma no justificada en un mes. Aquesta fita determinarà que el centre intervinga per primera vegada. Si les absències no justificades superen el 25% (greus) o el 50% (crònics), el col·legi avisarà al Consell Escolar Municipal per a abordar conjuntament el cas.

Aquesta eina entrarà en vigor el pròxim setembre i s'aplicarà a tota la Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica, és a dir, a edats compreses entre els sis i els 16 anys. Les mesures previstes s'implantaran en tres fases diferents, que van des de la prevenció fins a la pròpia avaluació i millora de les actuacions.

La fase de prevenció es basa a detectar les absències i formar a alumnes i famílies. Quan es detecta un problema d'absentisme, els centres hauran de verificar i analitzar les causes, comunicar-ho a les famílies i entrevistar l'alumne en qüestió. Els casos més greus, com ja s'ha esmentat, s'abordaran juntament amb el Consell Escolar Local.

El protocol preveu, a més, elevar la situació als serveis socials si es detecta una situació de risc o desprotecció als menors. A més, si la situació no es resol després d'aplicar aquest procés, el cas es denunciarà davant la Fiscalia de Menors com una vulneració molt greu del dret a l'educació.

Absentisme, el preludi de l'abandó

Les faltes reiterades a classe sense justificació són el primer pas cap a l'abandó primerenc dels estudis, un problema apressant a Espanya. Segons dades d'Educació, en 2018 el 20,2% de joves valencians entre 18 i 24 anys havia abandonat els seus estudis sense completar la Secundària, una xifra superior a la nacional (17,9%) i que quasi dobla l'europea (10,6%). Espanya és el país de la UE amb més abandó primerenc.