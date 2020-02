PSOE vota 'no' a una propuesta del PRC que pide una negociación "multilateral" de la financiación autonómica

20M EP

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa del PRC para reclamar al Ejecutivo central (PSOE-Unidas Podemos) que cualquier diálogo o acuerdo sobre distribución territorial y competencial del poder en España tenga "como marco y límite" la Constitución y una negociación "multilateral", no bilateral, del nuevo modelo de financiación autonómica, una propuesta que ha contado con el 'no' del PSOE, su socio de Gobierno, postura que los regionalistas "no han entendido".