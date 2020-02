Dani Martín se tatúa un pene en el brazo para continuar con la promoción de su nueva canción 'Lo que me dé la gana'

Después de recorrerse España de arriba a abajo con su gira Grandes éxitos y pequeños desastres, Dani Martín ha vuelto con nuevas canciones. Hasta la fecha solo han sido dos, La mentira y Lo que me dé la gana, aunque se espera conocer la fecha del lanzamiento del nuevo disco pronto.

Precisamente ha sido la promoción de su último sencillo, Lo que me dé la gana, la que le ha llevado a raparse el pelo y tatuarse un pene el brazo. “Sí, sí, sí, me he rapado y sí, sí, sí, me he tatuado una polla”, afirmaba el cantante en Instagram.

Con el lanzamiento de la canción el pasado viernes, Dani Martín declaraba que era “un 'reviente' máximo hiperestelar de lo que me viene dando la gana”, reivindicando la actitud de romper con lo esperado.

El nuevo tatuaje de Dani Martín. DANI MARTÍN / INSTAGRAM

Para este 2020 el artista de San Sebastián de los Reyes tiene confirmados 4 conciertos en el Wizink Center de Madrid, además de uno en Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, a partir de septiembre.