La declaración de la mujer que fingió que su pareja le había secuestrado y pegado la vagina: "Me echó algo caliente"

El pasado 18 de octubre de 2019 un hombre de 35 años fue detenido en León por un presunto secuestro y por arrojarle líquido abrasivo en la vagina a su expareja. Tras ingresar en prisión por estos hechos, el detenido era puesto en libertad el 26 de octubre. El Juzgado detuvo y pasó a investigar a la mujer por los delitos de denuncia falsa y simulación de un delito, ya que los elementos que utilizó para fingir el secuestro fueron comprados por ella.

Este lunes, el programa Espejo Público ha mostrado la declaración de la mujer en el juzgado, donde explica el supuesto secuestro a manos de su expareja que, después, resultó ser falso.

En su declaración, la mujer va respondiendo a las preguntas. "¿Qué le dice cuando a usted le agarra por el cuello, qué es lo que le dice?", a lo que la mujer responde: "Te matamos al niño. Te matamos al niño".

Preguntada por lo que sucede cuando salió del portal, la mujer afirma: "Estaba el coche justo donde la puerta. Tuvieron que echar el asiento para delante. Y allí ya me pusieron luego en el coche y no vi más".

Después, la víctima del falso secuestro, asegura que le ataron las manos "con cinta" y asegura: "Me bajó los pantalones, las bragas...". "Yo noté cuando me bajó los pantalones y me echó algo caliente, pero no sé lo que es...".

Por último, la mujer es preguntada por la zona en la que su expareja le echó la sustancia, a lo que responde señalándose la zona púbica y las piernas. Cuando le preguntan sobre si le echaron esa sustancia en los labios vaginales, la mujer responde: "Yo noté caliente esa zona. No lo sé, no lo sé".