Intersindical adverteix que no "tolerarà" retards en la Llei de Funció Pública i en l'aplicació del requisit

En un comunicat, el sindicat ha criticat el "retard injustificat" en l'elaboració i tramitació d'eixa nova llei, que "deixa patent la falta de voluntat política d'un sector del Botànic per a aconseguir la normalització lingüística, mantenint l'actual situació de discriminació cap a les persones que s'expressen en valencià".

"Pareix que el procés de gestació de la nova llei ha estat i està ple d'obstacles, unes vegades explícits i altres inconfesables, de manera que, sorprenentment, quatre anys després que s'assumira el compromís per la consellera Gabriela Bravo segueix sense veure la llum", ha assenyalat Intersindical.

Això, ha continuat, els fa pensar que "no es tracta de problemes tècnics o de procediment", sinó "de fons" i radica en la introducció del requisit lingüístic per als empleats públics que contempla l'avantprojecte de llei.

"Pel que ha transcendit, pareix que ara l'escull està en quines conselleries han de participar en l'elaboració del reglament que ha de desenvolupar els articles referents a la capacitació lingüística", han indicat les mateixes fonts, que han incidit que en eixe reglament es veurà si el requisit "és real o només una declaració de bones intencions" perquè s'ha d'especificar el nivell de cada lloc de treball, les pròrrogues o, si cap, les exempcions.

Per a Intersindical, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i el PSOE "s'han sumat al discurs supremacista del castellà, amb l'elaboració de reglaments incerts o l'articulació d'exempcions de caràcter generalista que suposaran, en definitiva, una renúncia al seu propi discurs polític".

Ací "molesten les veus més compromeses amb la normalització lingüística i es vol excloure la Direcció general de Política Lingüística, que és qui té les competències en la matèria, del procés d'elaboració del reglament", ha agregat.

Per al sindicat, el requisit és "una reivindicació històrica" a la qual no està disposat a renunciar i farà "tot el que estiga al seu abast perquè no es deixe passar, una vegada més, l'oportunitat de fer efectius els drets lingüístics de les persones que pensen, parlen i escriuen en valencià".