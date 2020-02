Leiva s'apunta al Festival de les Arts com a cap de cartell amb Amaral

Leiva encapçala l'última ronda de confirmacions del Festival de les Arts 2020, com a cap de cartell amb la ja anunciada Amaral i juntament amb altres grups com Full, Arnau Griso, Mr.K & Ley DJ, Tu Otra Bonita, La La Love you, Floridablanca i Innmir.

Aquestes huit bandes s'apunten al festival que se celebra el cap de setmana del 5 i 6 de juny en l'icònic recinte de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, per sisé any consecutiu, avança l'organització en xarxes socials.

Per primera vegada, Leiva actuarà per al públic del Festival de les Arts dins del seu tour 'Nuclear', que dona nom al seu quart àlbum d'estudi en solitari (Sony, 2019).

En el cartell de 2020 hi ha vells coneguts i noves bandes com Viva Suecia, Manel, Miss Caffeina, Carlos Sadness, Fuel Fandango, La Habitación Roja, El Kanka, Guitarricadelafuente, Ciudad Jara, The Parrots, Los Vinagres, Veintiuno o Ginebras.

Els abonaments per a la sisena edició d'aquest festival de música, art i gastronomia segueixen a la venda en la pàgina web per 80 euros més despeses de gestió.